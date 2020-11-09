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Російські військові застрелили ведмедицю і ведмежа: залізли на підводний човен. ВIДЕО

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На Камчатці, що в Росії, військові застрелили ведмедицю і ведмежа. Вони перебували в той момент на підводному човні Тихоокеанського флоту РФ.

Самі тварини припливли туди по бухті Крашенинникова. І, мабуть, залізли на підводний човен, щоб перепочити. Про це повідомляє "Камчатка-Інформ".

У мережі опублікували відео, як бура ведмедиця разом з її дитинчам підпливли до атомних підводних човнів і піднялися на один з них. Як повідомили в ЗМІ, тимчасовим притулком для клишоногих став атомний ракетний підводний човен К-44 "Рязань".

Потім коментатор, який знімав це все на відео, припустив, що "зараз цю ведмедицю завалять разом з ведмежам", бо чоловік підійшов з вогнепальною зброєю.

Згодом з правого борту субмарини пролунало щонайменше 3 пострілів з мисливського карабіна.

"Медвежа - труп, а вона ще жива. Все, зараз за борт впаде", - йдеться у відео.

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"А по-іншому тут ніяк, її навіть відігнати не можна. Тут тільки валити. Якщо відігнати, вона потрапить або до одного поселення, або до другого. Ось так доводиться боротися з ведмедями на Камчатці", - коментує автор відео.

Що стало з пораненою ведмедицею далі, невідомо.

Ймовірно, так радикально "проблему" непроханих гостей моряки-підводники вирішили самостійно. У диспетчерській службі, куди зазвичай повідомляють про всі виходи звірів до житла, про цей випадок не знають.

Військове відомство поки ніяк не прокоментувало цю ситуацію.

Топ коментарі

  • Рома Маестро
    Искренне желаю этой мокшанской подлодке потонуть со всем своим экипажем, и подохнуть самой мучительной смертью!!!
  • Денис_Харьков
    кацапское быдло.
  • wittmann1980
    Комментарии излишни, то полярники бравые у них в еду медведям взрывчатку подложили, то эти застрелили, людьми их сложно назвать.
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