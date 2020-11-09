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Американські дипломати привітали українців із Днем писемності та мови і розповіли про свої улюблені слова: "Відповідальність, прозорість і вареники". ВIДЕО
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Посольство США в Україні привітало українців із Днем української писемності та мови, а його співробітники назвали свої улюблені українські слова.
Привітання диппредставництво оприлюднило у твітері, передає Цензор.НЕТ.
"Вітаємо з Днем української писемності та мови! У цей день наші американські дипломати поділилися своїми улюбленими українськими словами", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, серед улюблених слів працівники посольства назвали "відповідальність", "прозорість", "вареники", "полуниця", "вдячність", "блакитний".
9 листопада українці відзначають День української писемності та мови.