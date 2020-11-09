Американські дипломати привітали українців із Днем писемності та мови і розповіли про свої улюблені слова: "Відповідальність, прозорість і вареники". ВIДЕО

Посольство США в Україні привітало українців із Днем української писемності та мови, а його співробітники назвали свої улюблені українські слова.