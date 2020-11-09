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У Києві пішохід збив пакетом мотоцикліста, який об'їжджав затор тротуаром. ВIДЕО

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У Києві пішохід збив пакетом із продуктами мотоцикліста, який об'їжджав затор тротуаром.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис події було зроблено на відеокамеру, закріплену на шоломі мотоцикліста-порушника. Інцидент стався поблизу станції метро "Почайна" 8 листопада. Мотоциклістові, який упав, після удару пакетом, прийшли на допомогу його колеги - такі ж порушники-мотоциклісти, що рухалися тротуаром. На записі фрагмента подальших подій видно, що пішохід лежить на тротуарі в оточенні мотоциклістів. На його захист стала лише жінка, яка вдарила ногою по мотоциклу.

Відео dtp.kiev.ua

Відео Київ Оперативний

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Правильно сделал. Одобряю.
  • Player New
    Він там їхав не один, потім втрьох діда били сцикуни, індитифікувати і заграти
  • Алексей Хмара
    Правильно сделал, можно и еще добавить, вот куда оно прется по тротуару.
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