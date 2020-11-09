Турчинов: Центрвиборчком не спроможний керувати виборчим процесом і виконувати свої функції. ВIДЕО

Центральна виборча комісія, сформована парламентською монобільшістю "Слуг народу", не спроможна керувати виборчим процесом та виконувати свої функції.

Про це сказав керівник центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов на брифінгу у понеділок, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, 6 листопада – це останній день, коли мали бути підраховані результати місцевих виборів, відповідно до українського законодавства.

"Три доби після граничного терміну, в більшості населених пунктів і областей результати не встановлені і продовжується так званий "підрахунок голосів", який протирічить нормам Виборчого Кодексу", – сказав керівник Центрального штабу ЄС, наголосивши, що штучне затягування підрахунку та оголошення результатів використовується владою для спотворення волевиявлення наших громадян.

Турчинов зазначив, що на сайті ЦВК наведені "просто ганебні дані підрахунку голосів". "Так, серед 1660 територіальних комісій не встановлені результати в 915 комісіях", – сказав він, додавши, що серед комісій, які підраховують результати в обласних центрах, не надали результати – 464. Зокрема, результати виборів не встановлені до Волинської, Київської, Одеської та Чернівецької обласних рад, до рад багатьох міст та об’єднаних територіальних громад. "Це робиться свідомо для переписування протоколів та фальшування результатів виборів", – наголосив Олександр Турчинов.

Керівник Центрального штабу ЄС нагадав, що відповідно до Виборчого кодексу України (ст. 205), "коли територіальні виборчі комісії не спромоглися до 6 листопада підрахувати результати, їх функцію повинна виконувати ЦВК. Але ЦВК ігнорує закон".

"Грубе порушення Виборчого кодексу свідчить, що Центральна виборча комісія, сформована парламентською монобільшістю "слуг народу", не спроможна керувати виборчим процесом та виконувати свої функції, фактично під впливом чинної влади прикриває злочинні фальсифікації результатів виборів", – наголосив Олександр Турчинов.

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