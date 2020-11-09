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Момент влучення ракети в російський вертоліт Мі-24. ВIДЕО

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У мережі з'явилося відео влучення ракети в російський гелікоптер Мі-24 на кордоні Вірменії та Азербайджану.

Його опублікував у Twitter Юрій Лямін, інформує Цензор.НЕТ.

В твіті зазначається, що відео не перевірено.

Нагадаємо, 9 листопада недалеко від кордону Вірменії з Азербайджаном збили російський Мі-24, який супроводжував автоколону 102-ї російської військової бази. МЗС Азербайджану вибачився за "випадково збитий" російський військовий вертоліт.

Топ коментарі

  • Виктор Ямской
    Момент попадания ракеты в российский вертолет Ми-24 - Цензор.НЕТ 26
  • Van-Basten Van-Basten
    Момент попадания ракеты в российский вертолет Ми-24 - Цензор.НЕТ 8595
  • vitaliymkua
    Все зрозуміло! Він був важчим за повітря!
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