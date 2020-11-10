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Протестувальники в Єревані захопили будівлю парламенту Вірменії. ВIДЕО

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Демонстранти в Єревані захопили будівлю парламенту Вірменії.

Кілька сотень людей зайняли місця президії і депутатів, вимагаючи, щоб до них прийшов прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, в Єревані побили спікера парламенту Вірменії Арарата Мірзояна, вимагаючи від нього назвати місцеперебування Пашиняна.

Протестувальники без опору правоохоронців увірвалися в зал засідань Національних Зборів Вірменії. Там перебувають депутати фракції партії "Світла Вірменія", які намагаються заспокоїти протестувальників.

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Протестувальники вимагають зустрічі з начальником Генерального штабу Збройних сил Вірменії Оніком Гаспаряном.

Кілька тисяч людей нині перебувають у різних районах Єревана, зокрема біля будівлі уряду і будинку прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Протести в Єревані розпочалися після рішення Пашиняна щодо питання Карабаху.

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Топ коментарі

  • Mykhaylo Yeroshenko 94cf8af1
    Ну шо сынку, помог тебе твой володька?
  • Andy Jumeirach
    беда прям, люди хотят умирать за Армению, а Армения - закрыла военкоматы...
  • Александр Глазков
    Какое массовое количество "одухотворенных" лиц. Возникает естественный вопрос Если люди так жаждут воевать, почему они еще не на фронте?
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