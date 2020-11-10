Протестувальники в Єревані захопили будівлю парламенту Вірменії. ВIДЕО

Демонстранти в Єревані захопили будівлю парламенту Вірменії.

Кілька сотень людей зайняли місця президії і депутатів, вимагаючи, щоб до них прийшов прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Inside the Armenian parliament as protesters take control. No guards or security forces in sight, anywhere. pic.twitter.com/RSxfo6kqyM — Neil Hauer (@NeilPHauer) November 10, 2020

Protesters have stormed parliament pic.twitter.com/qpITAq4xaq — Neil Hauer (@NeilPHauer) November 10, 2020

Як повідомлялося, в Єревані побили спікера парламенту Вірменії Арарата Мірзояна, вимагаючи від нього назвати місцеперебування Пашиняна.

Протестувальники без опору правоохоронців увірвалися в зал засідань Національних Зборів Вірменії. Там перебувають депутати фракції партії "Світла Вірменія", які намагаються заспокоїти протестувальників.

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Протестувальники вимагають зустрічі з начальником Генерального штабу Збройних сил Вірменії Оніком Гаспаряном.

Кілька тисяч людей нині перебувають у різних районах Єревана, зокрема біля будівлі уряду і будинку прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Протести в Єревані розпочалися після рішення Пашиняна щодо питання Карабаху.