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РФ відправила в Нагірний Карабах уже вісім літаків зі своїми миротворцями і бронетехнікою (оновлено). ВIДЕО

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У Нагірний Карабах вилетіли перші вісім літаків Іл-76 з російськими миротворцями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.

"На борту повітряних суден - особовий склад миротворчого з'єднання, автомобільна техніка, бронетранспортери та матеріальні засоби", - повідомили в Міноборони РФ.

Основу миротворчого контингенту Росії становлять підрозділи ЦВО. Загалом задіяно 1960 військових, 90 бронетранспортерів і 380 одиниць техніки. Командування миротворчих сил РФ розгортається в районі столиці Карабаху Степанакерта. Спостережні пости будуть виставлені вздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинський коридору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розпочалося виведення вірменських військ із Карабаху, - Міноборони РФ

Азербайджанський президент Ільхам Алієв заявив, що Туреччина і Росія будуть спільно здійснювати миротворчу діяльність у Карабасі.

Раніше глави Росії, Вірменії та Азербайджану ухвалили спільну заяву про припинення вогню в Карабасі з 10 листопада.

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Топ коментарі

  • Андрей Андрийко
    Миротворцы!!!! Ржач!!!!!!
    Миротворцы - с опытом ведения боевых действий и убийств в Сирии, Чечне и на Донбасе!!!!
    Миротворцы от Путина и Кадырова!!!! Еще от Лукашенко - омоновцев отправте!!!! ГОЛУБЕЙ МИРА!!!
  • Геракл Платонович
    Ну все...теперь Азейбаржан может забыть о Карабахе...
  • Frol Fedoroff
    Вот и все. "Карабах наш" А победа была так возможна
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