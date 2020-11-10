Степанов відповів на критику карантину вихідного дня від Ткаченка: Повний локдаун запровадити не можна, тому знайшли "формулу на суботу-неділю". ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відреагував на критику глави Мінкульту Олександра Ткаченка, який виступив проти запровадження обмежень у вихідні дні для закладів культури.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це він заявив під час ефіру "Свободи слова" на ICTV.

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"Я читав, звичайно, коментар пана Ткаченка. Але мені здається, що це хороша спроба сподобатися. Але замість такої спроби сподобатися, я вважаю, краще запропонувати для креативних індустрій, яким чином їм буде легше пройти цю необхідність. Я дуже сподіваюся, що мій колега знайде спосіб і запропонує механізм, як його пройти", - сказав глава МОЗ.

Степанов наголосив, що в країні не можна запроваджувати повний локдаун на кілька тижнів, тому знайшли "формулу на суботу-неділю", запропонувавши жорсткий карантин вихідного дня.

Відповідаючи на запитання, скільки він може тривати, то, за словами Степанова, все залежить від епідситуації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні запровадять карантин вихідного дня, працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко виступив проти карантину вихідного дня.

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