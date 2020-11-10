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Степанов відповів на критику карантину вихідного дня від Ткаченка: Повний локдаун запровадити не можна, тому знайшли "формулу на суботу-неділю". ВIДЕО

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відреагував на критику глави Мінкульту Олександра Ткаченка, який виступив проти запровадження обмежень у вихідні дні для закладів культури.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це він заявив під час ефіру "Свободи слова" на ICTV.

"Я читав, звичайно, коментар пана Ткаченка. Але мені здається, що це хороша спроба сподобатися. Але замість такої спроби сподобатися, я вважаю, краще запропонувати для креативних індустрій, яким чином їм буде легше пройти цю необхідність. Я дуже сподіваюся, що мій колега знайде спосіб і запропонує механізм, як його пройти", - сказав глава МОЗ.

Степанов наголосив, що в країні не можна запроваджувати повний локдаун на кілька тижнів, тому знайшли "формулу на суботу-неділю", запропонувавши жорсткий карантин вихідного дня.

Відповідаючи на запитання, скільки він може тривати, то, за словами Степанова, все залежить від епідситуації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні запровадять карантин вихідного дня, працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко виступив проти карантину вихідного дня.

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Топ коментарі

  • Віктор Терещенко 10c941a7
    Десятки тысяч больных в Украине останутся без медпомощи! Среди них - сердечно-сосудистые (лидеры по смертности, кстати). Ради больных короной, среди которых смертность, как бы это не звучало цинично, В РАЗЫ ниже. Где логика?
  • Эдуард Силенко
    Ось так шляхом абсурду заганяють в стойло і хаос.
  • юра Лонг
    Логика в том что приняли штрафы за маски. Только где медецинское обоснование их эфективности . Многие иследования против ношения масок . Но вы будете ходить в намордниках как мы вам сказали. Продолжение следует... аж до стойла в резервациях.
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