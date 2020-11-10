"Окопна війна": Що робилося в нашій колоні, словами не передати. Шматки металу, людей, хтось кричить, марить, повзе і горить заживо, - офіцер ЗСУ Стребіж про Іловайську трагедію. ВIДЕО

Сьогодні в рубриці "Окопна війна" розповідь про жителя Донбасу, українського воїна, котрий покинув свій тимчасово окупований Донецьк, щоб воювати проти російських окупантів.

Якщо запитати на фронті "Хто такий Гайдук?", вам відразу почнуть розказувати легенди або звичайні чутки про артилериста, який день і ніч стріляє з артилерії по російських окупантах. Насправді – це не вигаданий персонаж, а цілком реальна людина, колишній боєць батальйону "Донбас", а тепер артилерист у 54 бригаді Збройних сил України. Який насправді своєю роботою відправив у пекло чимало московських найманців, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Михайло Стребіж до війни багато працював, щоб забезпечити себе і сім’ю, мріяв про щасливу старість, але всі плани зіпсувала російська агресія. Попри те, що йому було уже за п’ятдесят років, коли розпочалася війна, пан Михайло не став ховатися за спини молодих. Не чекав у Донецьку результату боротьби між окупантами і українськими військами, як це, на жаль, зробило багато жителів Донецької та Луганської областей. А сам пішов воювати за свою Батьківщину.

Також дивіться: "Окопна війна": "У нашому підрозділі немає заробітчан, усі розуміють, що є вища мета, ніж гроші", - командир взводу 74-го ОРБ Артем. ВIДЕО

- Ми знаємо, що не дуже багато жителів Донецька повстали проти московського агресора, якщо зважати, що вмісті до війни проживало кілька мільйонів населення? У кожного з них були на це свої причини: байдужість, зрада, страх.. Що вас спонукало кинути виклик окупантам.

- Михайле, насправді дуже багато донеччан пішли воювати в лавах української армії за свою країну. Вони розчинилися у загальній масі, адже війна триває на великій ділянці нашої землі. Що ж стосується мене, то все розпочалося з Майдану. Спочатку мені стало цікаво. Чому там люди протестують, адже живемо більш-менш нормально? Хоча з іншого боку, - кращого життя ми не знали. Ті, хто їздив у Європу розказував, що там все набагато краще. Сам кілька разів був за кордоном, розумів, що нам є до чого прагнути, але до цього ми маємо самі прийти, зрозуміти, що в країні потрібні зміни.

Хоча кажу чесно, серце відмовлялося підтримувати початок Революції, моментами шукав інші шляхи вирішення цієї проблеми. А потім почали бити людей на Майдані. Тут розум відмовлявся вірити, що професійні, треновані бійці, які мають захищати громадян своєї країни, почали з них знущатися.

Коли так званий "президент" Янукович попросив Путіна ввести війська в Україну, я зрозумів, що нам потрібно захищатися і боротися. Мої походи з деякими побратимами у військкомати міста Донецька були безуспішними. "Зачєм вам ето нада, ми же с Росієй, какая война? Тєм боліє, у вас уже возраст нє той" - відповідали нам.

Чисто випадково я з побратимом побачив оголошення, що Семен Семенченко збирає добровольчий батальйон "Донбас". 14 квітня 2014 року я купив квиток і поїхав у місто Дніпро. Тоді ще можна було вільно пересуватися, хоча на блок постах уже стояли сепаратисти з автоматами. Ватажок терористів Безлер разом із своєю шайкою каталися на джипах і все уже йшло до того, що розпочнуться активні бойові дії.

- Скільки людей з вашого близького оточення підтримали окупантів?

- Чимало. В Донецьку був свій антимайдан, де зарізали українського активіста. Тут творилися страшні речі, багато людей були дезінформовані, тому підтримували Росію. Тим більше, що московська пропаганда змушувала людей боятися міфічних бандерівців і фашистів. Крім інформаційних атак, росіяни напряму використовували своїх громадян. В Донецьку: вулиці Щорса, Улянова – були забиті автобусами з російськими номерами. Тобто спочатку приїхали люди із Ростова без автоматів, а згодом полчища озброєних до зубів московських найманців почали заїжджати на нашу землю і разом з сепаратистами захоплювати її.

Їм потрібно було протистояти і ми це достойно робили. Навіть в Іловайську нам це вдалося зробити, хоча дуже багато українських захисників загинули.

Також дивіться: "Командира стрілецького батальйону" Андрія Панькіна ліквідовано під час атаки найманців РФ на позиції ЗСУ. ФОТО

- Іловайськ став рубіконом для багатьох бійців Донбасу. Це стосується також інших українських бойових підрозділів, адже тоді весь світ побачив, що проти нас воює армія Російської Федерації.

- Бої за це місто відкрили очі багатьом. Десь 23-24 серпня перебуваючи в Іловайську, неподалік школи разом з іншими хлопцями і керуючи нашими мінометами, я зрозумів, що цілі на відпрацювання, які нам давав командир на псевдо Ахмет чомусь розташовані кругом нас. Зателефонував Ахмету і кажу: "Командир, можливо я помиляюся, але ми працюємо чогось по колу". Ахмет відповів: "Так, Гайдук, ми в оточенні".

До того моменту я просто собі воював і навіть не звертав увагу на якісь незручності. Гинули українські хлопці в боях, але наша робота теж не проходила марно. Два міномети 82 калібру, допомагали нашим штурмовикам під час їхніх вилазок. Був такий момент, коли ми стріляли з міномета на відстань 60 метрів. "Вишибним", прямо через школу, адже будівлю штурмували з усіх боків, стріляли по ній з усіх видів зброї. Я тоді ще був недосвідченим артилеристом і запитував командира: "А міна не вернеться назад"? Ахмет казав: "Гайдук, працюй, працюй, в нас немає часу думати"..

Після обіцяного росіянами "зеленого коридору", коли вони не дотримали жодного слова і розстріляли нас, я і мої знайомі більше ніколи не будемо говорити з росіянами, як з рівними чи друзями. Минулого більше не буде, його перекреслила кров вбитих українських воїнів.

Пригадую, як тільки колона вирушила вперед, по нам відкрили масований вогонь. Я перебував із чотирма побратимами в кузові автомобіля, командир з іншими був у іншій машині. За п’ять хвилин бою, всі хлопці загинули, тільки я залишився живий.

Як мені вдалося вижити, досі не знаю. Перебуваючи з правого борту автомобіля, я стріляв у російських десантників, які були за сто метрів від нас. Вони, як в тирі: хто стоячи, інші на колінах – гатили по нашій колоні.

А потім підключилися російські танки, які стояли вкопані у землю неподалік. Що робилося в нашій колоні, словами не можна передати. Шматки металу, шматки людей, хтось кричить, інші марять, повзуть, горять заживо – таке неможливо пробачити росіянам..."

Дивіться відео з легендарним українським воїном з Донецька на псевдо Гайдук до кінця і ви дізнаєтеся ще багато цікавої інформації. Адже наша рубрика "Окопна війна", яка виходить на сайті Цензор. Нет - передає вам ту інформацію, яку ви не почуєте в інших ЗМІ. Тому що ми розповідаємо про тих, хто кидає виклик смерті, як би це пафосно не звучало.