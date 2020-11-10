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Якщо ми будемо створювати ТСК по кожному посту Бутусова у Facebook, то у нас не вистачить депутатів, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО

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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на дані про зрив спецоперації зі звільнення полонених у Донецьку, опубліковані головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час брифінгу на запитання журналістів про створення ТСК з цього питання, Арахамія відреагував так:

"Щодо пана Бутусова - невідома взагалі така інформація. Якщо ми будемо створювати ТСК по кожному посту в Facebook пана Бутусова, то у нас дуже швидко не вистачить депутатів. Нагадую, що згідно з законом, кожен депутат має право одночасно бути лише в одній Тимчасовій слідчій комісії і в одній Тимчасовій спеціальній комісії", - сказав Арахамія.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, підполковник ЗСУ Михайло Ніколов заявив, що за наказом вищого керівництва України була зірвана спецоперація українських розвідників зі звільнення полонених на окупованому Донбасі.

Читайте також: Радий, що Ляшка в цій Раді не буде, а його концерти дивитимуться на розважальних каналах, - Арахамія

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    И то верно. Через полгодика создадут ВСУ по всей деятельности всех "Слуг народа" и лично товарисчей Зе и дЕрьмака. Чего сейчас силы тратить.
  • Nataliia Mykhailova a5732138
    Абра-Хамия, на вас не только ВСК, на вас и тюрем не хватит!
    только концлагеря для спасут Украину Если мы будем создавать ВСК по каждому посту Бутусова в Facebook, то у нас не хватит депутатов, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6440
  • HartmannEri
    Если мы будем создавать ВСК по каждому посту в Facebook господина Бутусова, то у нас очень быстро не хватит депутатов.
    Ара, вы хоть одно ВСК создали то? Якщо ми будемо створювати ТСК по кожному посту Бутусова у Facebook, то у нас не вистачить депутатів, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 1680
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