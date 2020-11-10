Якщо ми будемо створювати ТСК по кожному посту Бутусова у Facebook, то у нас не вистачить депутатів, - "слуга народу" Арахамія. ВIДЕО
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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відреагував на дані про зрив спецоперації зі звільнення полонених у Донецьку, опубліковані головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час брифінгу на запитання журналістів про створення ТСК з цього питання, Арахамія відреагував так:
"Щодо пана Бутусова - невідома взагалі така інформація. Якщо ми будемо створювати ТСК по кожному посту в Facebook пана Бутусова, то у нас дуже швидко не вистачить депутатів. Нагадую, що згідно з законом, кожен депутат має право одночасно бути лише в одній Тимчасовій слідчій комісії і в одній Тимчасовій спеціальній комісії", - сказав Арахамія.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, підполковник ЗСУ Михайло Ніколов заявив, що за наказом вищого керівництва України була зірвана спецоперація українських розвідників зі звільнення полонених на окупованому Донбасі.