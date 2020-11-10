Новини Відео

Помічник "слуги народу" Тищенка Гончаров у квітні "мінував" Олександрівську лікарню, - Лерос. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

5 93319
Нардеп "Слуги народу" Гео Лерос опублікував постанову суду, у якій ідеться про те, що з телефону Руслана Гончарова (помічник "слуги народу" Миколи Тищенка) здійснили дзвінок і повідомили про замінування корпусу Олександрівської лікарні в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відео нардепа Лероса.

"Увечері 8 квітня, Тищенко зі своїми друзями і помічниками зібралися бухати. Їхньою розвагою стало змусити наляканих лікарів ... і хворих у паніці вибігати на вулицю", - зазначив парламентар.

За словами Лероса, з мобільного Руслана Гончарова компанія повідомила про мінування кардіологічного відділення столичної лікарні. Гончаров - друг Тищенка і його помічник.

Лерос також повідомив, що у "Слузі народу" знають про інцидент і прибрали Гончарова зі списку кандидатів від партії до міськради Києва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Так це ти мені влаштував, Колю?": Нардеп Лерос вважає, що його бійку з Юрченком зрежисерував Тищенко. ФОТО

Помічник слуги народу Тищенка Гончаров у квітні мінував Олександрівську лікарню, - Лерос 01
Помічник слуги народу Тищенка Гончаров у квітні мінував Олександрівську лікарню, - Лерос 02

Топ коментарі

  • Дмитрий Мальченко f8c475e2
    Разве это новость, что там или идиоты (большинство) или бандиты?
  • Patrik 778078f1
    Весело там,у слуг Помічник "слуги народу" Тищенка Гончаров у квітні "мінував" Олександрівську лікарню, - Лерос - Цензор.НЕТ 3506
  • Коваленко Егор
    Лерос Маладца! Дави ЗЕлёную мразоту!!!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини