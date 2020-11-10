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Пашинян, що зі статусом Карабаху? Він пішов до біса! - Алієв висміяв прем'єра Вірменії. ВIДЕО

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Президент Азербайджану Ільхам Алієв після підписання мирної угоди щодо Нагірного Карабаху висміяв прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час свого відеозвернення Алієв зазначив, що в підписаному документі немає жодного слова про статус Нагірного Карабаху.

"У цій заяві немає жодного слова про статус Нагірного Карабаху ... Жодного слова немає, Пашинян? Що ж трапилося? Що це, Пашинян? Ти збирався прокласти дорогу в Джебраїл. Танцював, що ж зі статусом? Статус пішов до біса, провалився, розлетівся в пух і прах. Немає його і не буде", - сказав він.

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Раніше глави Росії, Вірменії та Азербайджану ухвалили спільну заяву про припинення вогню в Карабасі з 10 листопада.

Топ коментарі

  • Виктор Волик
    Что-то мне подсказывает, что там ничего не закончилось, а все только начинается...
  • Підлога Маккартні
    Если бы ты Алиев еще зажмурил немного руского скота миротворческого - цены бы тебе не было!!!
  • Старый зольдат
    Дагестан, Ингущетия, Кабарда и т.д., всё действительно только начинается на Северном Кавказе.
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