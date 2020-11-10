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У Дніпрі пішохід відкрив стрілянину по автомобілю, який не пропустив його на зебрі, недалеко від нього перебувала дитина. ВIДЕО

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У Дніпрі пішохід відкрив вогонь по автомобілю, який не пропустив його на пішохідному переході.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, відео опублікував місцевий Telegram-канал.

Так, зйомки ведуться на відеореєстратор автомобіля, який зупиняється перед пішохідним переходом.

Інше авто не пропускає чоловіка, що ступив на "зебру", після чого той дістає пістолет і здійснює кілька пострілів у бік машини, що віддаляється.

Варто зазначити, що чоловік злегка погойдувався на ногах. Крім нього на пішохідному переході в цей момент перебувала дитина.

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Топ коментарі

  • Сухов 75797791
    Вы бы видео посмотрели. Никакого нарушения там нет и не было. Ни авто пешеходу не мешало, ни пешеход авто. Пешеход не замедлил шага что бы спокойно перейти дорогу, авто проехало за пару секунд и метров от него освободив переход. Пешеход - пьяное мудло, которое стреляло в след авто из пистолета ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ РЕБЕНКА!! А если б оно попало ему в голову? Что б вы запели?
  • Євген Леонідович
    Водитель конечно не прав, но пешеход по моему мудак редкостный, пока он достал ствол на виде видно как минимум три авто проехало после нарушителя, куда он стрелял не целясь и судя по всему похоже бухой.
  • Алексей Достоевский
    Ну не знаю...
    В данном случае мои симпатии на стороне пешехода
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