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Підлітки в Одесі поглумилися над прапором Євросоюзу. ВIДЕО

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Поліція порушила кримінальну справу за фактом осквернення прапорів Європейського Союзу біля Одеської міської ради та Потьомкінських сходів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на обласне управління поліції, дії невстановлених молодих людей, які потрапили на відео, кваліфікували за ч.2 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Їм загрожує штраф, шестимісячний арешт або до двох років позбавлення волі.

Як повідомляє "Суспільне", інцидент біля одеської мерії відбувся вранці 9 листопада, за день до цього невідомі спробували зняти прапор ЄС біля будівлі Одеської обласної державної адміністрації, проте були зупинені нацгвардійцями.

За словами заступника міського голови Одеси Миколи Покровського, "невстановлені активісти" зрізали прапори ЄС біля Одеської міської ради та Потьомкінських сходів, пофарбували їх та потоптали.

"Це все тривало приблизно 15 секунд - поки працівники муніципальної охорони відкривали двері міської ради і вибігали на вулицю, вже нікого не було. Є відеозаписи того, як це робилося, вони передані в поліцію", - повідомив Покровський у коментарі "Радіо Свобода".

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Топ коментарі

  • Дорогой Я
    Быдло. В одесе его много.
  • Igor L
    Під будинком мерії зняти прапор Євросоюза можна тільки за погодженням з мером Трухановим! Там купа охорони, і не поліції а муніціпальної охорони мера яка миттєво реагує на будь які підозрілі дії відпочиваючих. Скрізь відеоспостереження зі всіх кутів, тобто без відома мера це зробити було неможливо! Труханов таким чином проводить передвиборчу агітацію перед другим туром виборів мера Одеси. Це показник того що в Одесі немає української влади і якщо Труханов знову стане мером то й не буде української влади! А конкурент Труханова який вийшов разом з ним у другий тур це взагалі відверто проросійський та пропутінський екс-народний депутат Микола Скорик, який отримує фінансування з Москви і не приховує цього. Одесі потрібне пряме Президентське управління та військово-цивільна адміністрація на найближчі 5 років!
  • Александр Лихошва
    Подрастающее поколение любителей Сибири
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