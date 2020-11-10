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Проєкт "Без цензури": Карабах: Уроки для України. ВIДЕО

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Що отримали Вірменія, Росія, Азербайджан і Туреччина після того, як вірмени підписали капітуляцію в Карабаху? Та які уроки з цього всього слід винести Україні? Перший і головний: той, хто зв'язується з Росією - завжди програє!

Непросту ситуацію зрозумілими словами розбирає Богдан Буткевич у новому випуску "Без цензури".

Вірменія за ніч перетворилася, по суті, мало не самоврядну територію Росії. Адже Кремль більш як 40 днів не заважав туркам і азербайджанцям робити все, що ті забажають у регіоні, який геть недавно вважався стратегічним для росіян.

Можливо, Баку діяв за таємною згодою з Москвою, яка не хоче відпускати Вірменію на прозахідний шлях? Адже тепер Росія - як гарант мирної угоди - стає головним гравцем вірменської політики, а на додачу ще й посилює вплив на Азербайджан! То який вже там курс на Захід?...

Та для нас в цій історії головне - уроки, які Україна має зробити за підсумками капітуляції Вірменії. Свої території можна і треба повертати військовим чином, а російські чекісти завжди всіх зраджують. І в першу чергу - своїх так званих "друзів".

Як гадаєте, достатній аргумент, аби припинити шукати мир в очах Путіна?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", у нас нічого особистого - тільки факти.

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Нагадаємо, в ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. 

Топ коментарі

  • Inna Khavrun
    У Азербайджана тоже было несколько позорных договорняков, типа нашего Минского. Но вот наступил тот день, когда президент Алиев смог сказать :
    "В этой бумаге нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха.
    Ну что, Пашинян? Ну где твой статус? В ад отправился твой статус. Нету статуса, и не будет.
    Пока я Президент, не будет статуса. Это часть Азербайджана». Они ждали этот момент 30 лет! Так вот и нам не надо спешить, рано или поздно Донбасс вернется в Украину без всяких статусов!
  • Garry Grant
    Кто усвоит этот урок? Клован..ермак..хомчак..таран. Они двоечники и вонючие коллаборанты.
  • Andriy Kalnyshevsky
    Минск не был ни позором ни победой. По сути єто была единственно возможная реакция на прямое кацапское вторжение. Точно как и у Алиева, практически очистившего Карабах, вынуждены идти на уступки ввиду появления кацапских войск. Но вот почему-то очистка 2/3 окуупированого Донбасса "забыта" а очистка 2/3 Карабаха для Азербайджана победа. Как-то так.
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