Новини Відео • Коронавірус і карантин

Мер Черкас Бондаренко захворів на коронавірус. ВIДЕО

3 49628
Мер Черкас Анатолій Бондаренко заразився на коронавірус. З четверга він перебуває на ізоляції.

Про це Бондаренко повідомив на сторінці в мережі Facebook у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви, певно, вже знаєте. Коронавірус не обійшов стороною і мене. Тест, який я здав у третій міській лікарні, став "плюсовий". Почуваюся нормально, з четверга перебуваю на ізоляції. Почуваюся добре, працюю дистанційно з документами", - зазначив мер.

Бондаренко закликав людей дотримуватися карантинних вимог.

"Що стосується запровадження локдауна вихідного дня, то я вважаю, що це нічого не дасть", - додав Бондаренко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський ініціював розробку програми "Здорова нація": Людина ще до інфікування має знати, як побороти коронавірус

Топ коментарі

  • Антип61
    Да, он отчаянно боролся с карантином ни жалея ни своего, ни чужого здоровья...
  • Vjacheslav Bondarenko
    Заболел положительным тестом.
  • Vjacheslav Bondarenko
    Це політична необхідність. Сказали захворіти - захворів.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини