Мер Черкас Бондаренко захворів на коронавірус. ВIДЕО

Мер Черкас Анатолій Бондаренко заразився на коронавірус. З четверга він перебуває на ізоляції.

Про це Бондаренко повідомив на сторінці в мережі Facebook у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ви, певно, вже знаєте. Коронавірус не обійшов стороною і мене. Тест, який я здав у третій міській лікарні, став "плюсовий". Почуваюся нормально, з четверга перебуваю на ізоляції. Почуваюся добре, працюю дистанційно з документами", - зазначив мер.

Бондаренко закликав людей дотримуватися карантинних вимог.

"Що стосується запровадження локдауна вихідного дня, то я вважаю, що це нічого не дасть", - додав Бондаренко.

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