Новини Відео • Силовики

В Одесі автомобіль в'їхав у зупинку громадського транспорту і збив чотирьох осіб, - Нацполіція. ВIДЕО

7 16438
В Одесі на проспекті Небесної сотні автомобіль Toyota в'їхав у зупинку громадського транспорту і збив чотирьох людей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

В Одесі автомобіль вїхав у зупинку громадського транспорту і збив чотирьох осіб, - Нацполіція 01

Інцидент стався близько 18:30

"За наявною інформацією, водій Toyota, рухаючись проспектом Небесної сотні, не впорався з керуванням і в'їхав у зупинку громадського транспорту. У результаті пригоди тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали 39-річна жінка, її 15-річна дочка, 16-річний хлопець і 48-річна жінка. Зараз вони в лікарні", - вказується в повідомленні.


Читайте також: Водій з дружиною втекли з місця ДТП на Одещині, залишивши в машині загиблого пасажира, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На даний момент на місці події працюють правоохоронці, обставини ДТП встановлюються. Вирішується питання про правову кваліфікацію події. Водій проходить медичний огляд для перевірки на наявність алкоголю в крові.

За даними ЗМІ, автомобіль рухався зі значним перевищенням швидкості, близько 120 км/год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два автомобілі зіткнулися в Одесі: одна людина загинула, четверо постраждали. ФОТОрепортаж

Топ коментарі

  • Oleksiy Tym
    при каждой остановке должны быть защитные ж/б конструкции и на островках безопастности тоже
  • Стопор
    И такая хрень будет продолжаться пока этих зйчих и зайцев не начнут отстреливать прямо на месте дтп
  • napalm
    "...автомобиль двигался со значительным превышением скорости, около 120 км/ч..."

    Капець. В Канаді на гайвеях не дозволяється з такою швидкістю їздити, а тут чмо по місту ганяє. Якщо б йому "впаяли" декілька мільйонів штрафу і за перевищення швидкості і за лікування постраждалих і компенсація їм, то можливо інші "дятли" подумали б чи вартує так ганяти.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини