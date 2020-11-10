В Одесі автомобіль в'їхав у зупинку громадського транспорту і збив чотирьох осіб, - Нацполіція. ВIДЕО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.
Інцидент стався близько 18:30
"За наявною інформацією, водій Toyota, рухаючись проспектом Небесної сотні, не впорався з керуванням і в'їхав у зупинку громадського транспорту. У результаті пригоди тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали 39-річна жінка, її 15-річна дочка, 16-річний хлопець і 48-річна жінка. Зараз вони в лікарні", - вказується в повідомленні.
На даний момент на місці події працюють правоохоронці, обставини ДТП встановлюються. Вирішується питання про правову кваліфікацію події. Водій проходить медичний огляд для перевірки на наявність алкоголю в крові.
За даними ЗМІ, автомобіль рухався зі значним перевищенням швидкості, близько 120 км/год.