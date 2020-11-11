Степанов назвав симптоми легкого перебігу COVID-19: температура до 38 °C, легкий нежить, кашель і відсутність змін психічного стану. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав симптоми легкого перебігу COVID-19. Одним з них є невисока лихоманка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МОЗ заявив на брифінгу.

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За словами Степанова, лікуватися вдома можуть тільки люди з легким перебігом хвороби. Рішення про медичну допомогу в домашніх умовах ухвалює виключно сімейний лікар. Лікар або медсестра повинні здійснювати постійний контроль поточного стану пацієнта і стан контактних осіб. Вибір методу контролю здійснюється лікарем індивідуально, залежно від стану пацієнта.

Говорячи про те, що ж таке легкий перебіг захворювання, Степанов зазначив, що це невелика лихоманка до 38 градусів, але вона добре контролюється при прийомі жарознижувальних препаратів: тобто є температура 38 - 38,2, а при прийомі жарознижувальних вона відразу падає.

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"Характеризується легким перебігом нежитю, кашлю, без ознак дихальної недостатності (утруднене дихання, збільшення частості дихальних рухів), відсутністю шлунково-кишкових проявів, відсутністю змін психічного стану", - пояснив він.