У Вірменії опозиція заявила про створення "Комітету національного порятунку". ВIДЕО

Представник вірменської опозиційної партії "Дашнакцутюн" ("Вірменська революційна федерація") заявив на мітингу в Єревані про створення комітету національного порятунку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

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Опозиція другий день вимагає відставки прем'єра Нікола Пашиняна, який підписав нову мирну угоду з Баку. На площі Свободи учасники мітингу скандують "Нікол - зрадник", відбуваються сутички з поліцією.

Напередодні командир загону добровольців "Арабо" Манвел Єгіазарян закликав депутатів прийти в парламент і цивілізованим шляхом почати процес дератифікації підписаної угоди.

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Також повідомлялося, що опозиційна партія "Процвітаюча Вірменія" збирає підписи для скликання позачергового засідання парламенту, щоб скасувати участь Єревана в нових домовленостях щодо Карабаху.

9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над Шушею, а азербайджанські війська стоять на підступах до Степанакерта.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон вводяться російські війська у вигляді миротворчого контингенту.