У Вірменії опозиція заявила про створення "Комітету національного порятунку". ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".
Опозиція другий день вимагає відставки прем'єра Нікола Пашиняна, який підписав нову мирну угоду з Баку. На площі Свободи учасники мітингу скандують "Нікол - зрадник", відбуваються сутички з поліцією.
Напередодні командир загону добровольців "Арабо" Манвел Єгіазарян закликав депутатів прийти в парламент і цивілізованим шляхом почати процес дератифікації підписаної угоди.
Також повідомлялося, що опозиційна партія "Процвітаюча Вірменія" збирає підписи для скликання позачергового засідання парламенту, щоб скасувати участь Єревана в нових домовленостях щодо Карабаху.
9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над Шушею, а азербайджанські війська стоять на підступах до Степанакерта.
У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.
У регіон вводяться російські війська у вигляді миротворчого контингенту.