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Кабмін пропонує дозволити поліцейським застосовувати шокери під час затримання правопорушників. ВIДЕО

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Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді розширити сферу застосування поліцейськими електрошокових пристроїв.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідний проєкт закону був схвалений на засіданні уряду в середу.

Зокрема, законопроєктом пропонується дозволити поліцейським застосовувати електрошокові пристрої контактної і контактно-дистанційної дії для затримання особи, яка вчинила адміністративне або кримінальне правопорушення і надає при цьому фізичну протидію поліцейському.

Також електрошокери можна буде застосовувати: для затримання особи, що вчинила тяжкий злочин або особливо тяжкий злочин і намагалася втекти; для затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти; для затримання озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, які загрожують життю і здоров'ю людей, зокрема поліцейського.

На цей момент електрошокери можуть застосовуватися поліцейськими в разі відбиття нападу на поліцейського, інша особа або об'єкт, який перебуває під охороною, а також у разі відбиття нападу тварин, що загрожує життю і здоров'ю інших людей.

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Топ коментарі

  • Галина Темирова
    Я бы еще в его список безмасочников добавила. Вместо штрафа и без предупреждения.
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    хм.. интересно, а что разрешат нам, простым гражданам использовать против ментов на их произвол !? Кабмин предлагает разрешить полицейским применять шокеры при задержании правонарушителей - Цензор.НЕТ 7910
  • KharkovCity
    это же нужно было такое придумать, дать садистам в руки инструмент для забавы, следующим решением наверное разрешат применять огнестрельное оружие по тем, кто плохо посмотрел в сторону полицая..
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