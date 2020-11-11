Степанов на засіданні Кабміну зривався на крик і грюкав по столу: Не дай Боже побачити неприймання хворих і їхню смерть на сходах. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", під час обговорення карантину на засіданні уряду глава МОЗ почав зриватися на крик і грюкати руками по столу.
"Ці заходи спрямовані на одне - не допустити колапсу системи. Вибачте, будь ласка, мене за емоційність, не дай Боже нам побачити неприймання хворих і вмирання хворих на сходах лікарні. Я це говорю зараз відверто", - сказав він.
За його словами, запропонований Міністерством охорони карантин вихідного дня є найбільш виправданим в умовах погіршення економічної ситуації в країні.
"Ми не можемо ввести повний локдаун. Ми б хотіли зробити повний локдаун на три тижні, проте наша економіка не витримає. Як ще мені достукатися і розповісти, чому саме ми запроваджуємо такі заходи. Нам треба розірвати цей ланцюг, щоб у нас не було тисяч хворих кожного дня", - сказав Степанов і на останніх словах почав грюкати по столу.
Нагадаємо, сьогодні в Києві проти локдауна вихідного дня протестували представники ресторанного бізнесу та ФОПи.