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Степанов на засіданні Кабміну зривався на крик і грюкав по столу: Не дай Боже побачити неприймання хворих і їхню смерть на сходах. ВIДЕО

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов не зміг стримати емоцій, захищаючи урядову ініціативу щодо запровадження карантину вихідного дня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", під час обговорення карантину на засіданні уряду глава МОЗ почав зриватися на крик і грюкати руками по столу.

"Ці заходи спрямовані на одне - не допустити колапсу системи. Вибачте, будь ласка, мене за емоційність, не дай Боже нам побачити неприймання хворих і вмирання хворих на сходах лікарні. Я це говорю зараз відверто", - сказав він.

За його словами, запропонований Міністерством охорони карантин вихідного дня є найбільш виправданим в умовах погіршення економічної ситуації в країні.

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"Ми не можемо ввести повний локдаун. Ми б хотіли зробити повний локдаун на три тижні, проте наша економіка не витримає. Як ще мені достукатися і розповісти, чому саме ми запроваджуємо такі заходи. Нам треба розірвати цей ланцюг, щоб у нас не було тисяч хворих кожного дня", - сказав Степанов і на останніх словах почав грюкати по столу.

Нагадаємо, сьогодні в Києві проти локдауна вихідного дня протестували представники ресторанного бізнесу та ФОПи.

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Топ коментарі

  • Vika Lysenko
    Пошёл на хрен , лицемер , блокирующий закупки кислорода ! Убийцы зелёные , разграбили фонд и барыжите на пандемии
  • Денис Шпортун
    Головой об стенку постучи, чем 6 месяцев занимался?
  • Александр Бычик
    Степанов на заседании Кабмина срывался на крик и стучал по столу: Не дай бог увидеть непринятие больных и их смерть на лестницах - Цензор.НЕТ 7574
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