Садовий: Карантин вихідного дня - це глупота, Львів не буде приймати нерозумні рішення. ВIДЕО
Про це він сказав під час акції підприємців-рестораторів "Маю право працювати", передає Цензор.НЕТ.
"В першу чергу, я хочу подякувати всім львівським підприємцям. Тільки завдяки вам з перших місяців і до сьогодні ми отримали допомоги для наших лікарень близько 60 млн грн. Міська влада додала ще 240 мільйонів", - сказав Садовий. За його словами від держави місто отримало лише 1 млн грн.
Садовий також розповів, що на коронавірус вже перехворіло 25% львів’ян.
"Карантин вихідного дня, на мою думку, - це бздура, це є глупота… Ми були, є і будемо разом з вами, жодного глупого рішення місто приймати не буде. Це є наше місто", - сказав Садовий.
Водночас він додав, що "ми з вами повинні взяти на себе всі зобов’язання: ніяких бенкетів, ювілеїв чи весіль, але про повний локдаун не можна говорити".
Нагадаємо, уряд планує ввести карантин вихідного дня строком на три тижні. Почне діяти карантин вже з цих вихідних.