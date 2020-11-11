Житель Харківщини обстріляв автомобіль і поранив жінку, нібито прийнявши авто за машину браконьєрів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.
"7 листопада близько 23:00 житель Куп'янського району разом зі своїми знайомими здійснювали об'їзд мисливських угідь на позашляховику "Toyota". Під час руху вони побачили автомобіль "ВАЗ", в якому їхала потерпіла разом зі своїм співмешканцем і його сином, і начебто прийняли їх за браконьєрів. 44-річний чоловік, який перебував на задньому сидінні іномарки, зробив кілька пострілів у бік автомобіля "ВАЗ". Водій позашляховика навмисне допустив наїзд на легковий автомобіль, щоб той зупинився", - розповів заступник начальника Куп'янського відділу поліції Артем Денисенко.
Жінку з вогнепальним пораненням і відкритим переломом гомілки забрала "швидка допомога". Фельдшер подзвонив у поліцію.
Того, що стріляв, затримали. Йому повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство. Чоловікові загрожує від 7 до 15 років за ґратами.