Степанов обурений рекламою "Епіцентру": "Якщо хочете покуражитися – поїдьмо зі мною в реанімацію". ВIДЕО
Про це Степанов заявив у ході онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
За словами глави МОЗ, його обурила реклама "Епіцентру".
"Хочете покуражитися? Хочете робити фарс на здоров'ї людей? Якщо хочете покуражитися - поїдьмо зі мною в реанімацію, покуражитеся перед людьми, які помирають щодня. Покуражитеся перед людьми, в очах яких "допоможіть, будь ласка". Покуражитес перед лікарями, які щодня роблять все, щоб зберегти життя людей. Такий вам кураж потрібен?", - зазначив Степанов.
Міністр додав, що його колеги по уряду дадуть відповідь на "цей фарс і цинізм".
Нагадаємо, раніше мережа магазинів "Епіцентр К" в жартівливій формі повідомила про намір працювати в суботу та неділю всупереч карантину вихідного дня.
Прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що з найближчої п'ятниці, 13 листопада, в Україні діятиме карантин вихідного дня. З 00:00 години суботи до 00:00 години понеділка працювати зможуть тільки продуктові магазини, аптеки, автозаправки, СТО, клініки (в тому числі ветеринарні), банки та пошта.