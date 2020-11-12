Україна отримає максимум 8,5 млн доз вакцини проти коронавірусу, перший транш буде близько 1,2 млн доз, - Ляшко. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, країна працює з механізмом COVAX, який забезпечить поставку в Україну вакцини проти коронавірусної хвороби в разі її реєстрації з доведеною безпекою та ефективністю.
"Сьогодні ми чітко розуміємо, що отримаємо кількість доз, що буде дорівнювати 20% від кількості населення. Йдеться, якщо відштовхуватися від нашої офіційної статистики, про максимум 8,5 млн доз. Перший транш ми очікуємо в розмірі 3% - це 1 млн 250 тисяч доз. Найближче засідання правління COVAX відбудеться 19 листопада, тоді стане відомо про орієнтовні дати поставок, орієнтовна кількість, і орієнтовна вартість", - сказав Ляшко.
Головний санлікар також нагадав, що Україна увійшла в список 99 країн, яким запропонують або спеціальну ринкову ціну на вакцину проти COVID-19, коли вона з'явиться, або вакцину в рамках механізму COVAX без оплати.