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В Одесі водій спорткара протаранив дві припарковані машини, ледь не зачепивши поліцейський позашляховик. ВІДЕО камер спостереження

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В Одесі водій спорткара протаранив дві припарковані машини, ледь не зачепивши поліцейський позашляховик.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент події, яка сталася увечері 11 листопада, потрапив у поле зору вуличних камер спостереження.

Відео Вартові Еспресо

На записі видно, що в повороті спорткар різко збільшує швидкість і мчить в сторону припаркованих на площі автомобілів. Водій не зміг уникнути зіткнення і вдарив дві з припаркованих машин. Судячи із запису, дивом уцілів поліцейський позашляховик Renault Duster.

Після пригоди водій спорткара поїхав з місця ДТП.

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Топ коментарі

  • Envoy
    - Ловят? Как поймают дрифтера на кол посадить - это первое дело, а уж опосля!.. В Одессе водитель спорткара протаранил две припаркованные машины, едва не задев полицейский внедорожник - Цензор.НЕТ 7850
  • Michail Viktorovich
    Комнатный дрифтер
  • Вася Шевченко f77d76ba
    от жаль...что "едва не задел полицейский внедорожник"...
    лучше бы он его одного протаранил - может быстрее бы стали "дело делать"...
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