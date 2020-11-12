В Одесі водій спорткара протаранив дві припарковані машини, ледь не зачепивши поліцейський позашляховик. ВІДЕО камер спостереження
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В Одесі водій спорткара протаранив дві припарковані машини, ледь не зачепивши поліцейський позашляховик.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент події, яка сталася увечері 11 листопада, потрапив у поле зору вуличних камер спостереження.
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На записі видно, що в повороті спорткар різко збільшує швидкість і мчить в сторону припаркованих на площі автомобілів. Водій не зміг уникнути зіткнення і вдарив дві з припаркованих машин. Судячи із запису, дивом уцілів поліцейський позашляховик Renault Duster.
Після пригоди водій спорткара поїхав з місця ДТП.