В Одесі водій спорткара протаранив дві припарковані машини, ледь не зачепивши поліцейський позашляховик. ВІДЕО камер спостереження

В Одесі водій спорткара протаранив дві припарковані машини, ледь не зачепивши поліцейський позашляховик.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент події, яка сталася увечері 11 листопада, потрапив у поле зору вуличних камер спостереження.

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На записі видно, що в повороті спорткар різко збільшує швидкість і мчить в сторону припаркованих на площі автомобілів. Водій не зміг уникнути зіткнення і вдарив дві з припаркованих машин. Судячи із запису, дивом уцілів поліцейський позашляховик Renault Duster.

Після пригоди водій спорткара поїхав з місця ДТП.

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