Кравчук про найманців РФ на Донбасі: Якщо вбивали, ґвалтували, грабували - повинні відповідати, якщо просто воювали - мають бути виведені з України. ВIДЕО

Глава української делегації в ТКГ щодо Донбасу Леонід Кравчук пояснив, як окупанти будуть відповідати за обстріли і вбивства українських військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі "Настоящему времени".

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Кравчук, зазначив, що "масштабних військових дій на Донбасі немає": "Не можна сказати, що ця тиша повністю дотримується, але і масштабних військових дій також немає".

"Наші помилки, або наші прорахунки, або порушення з української сторони караються українськими збройними силами. Думаю, це повинно так бути і в ОРДЛО, що порушення бойовиків повинні бути покарані або оцінені керівництвом цих незаконних військових формувань. Ті, які прибульці, різні найманці, вони роззброюються і виводяться з України. Якщо вони злочинці, якщо вони вбивали, ґвалтували, грабували, здійснювали військові злочини, злочини проти людяності, вони повинні нести покарання. Ті, які просто брали участь у військових діях, повинні бути виведені з території - якщо вони прибульці, найманці. А ті, які місцеві, просто здають рушниці. Невинні працюють, включаються в життя, йде нормальний процес", - повідомив він.

Також читайте: За час "перемир'я" з кінця липня на Донбасі загинуло 3 і було поранено 10 воїнів, - Україна в ОБСЄ

Як повідомлялося раніше, делегація України в Тристоронній контактній групі заявила, що запропонований українською стороною "План дій" щодо Донбасу узятий за основу.