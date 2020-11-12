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Мета карантину вихідного дня - скоротити кількість хворих на COVID-19 за добу до 7-8 тис., - "слуга народу" Радуцький. ВIДЕО

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Якщо внаслідок запровадження "карантину вихідного дня" кількість хворих за добу скоротиться до 7-8 тис., значить цей захід себе виправдав.

Про це в ефірі телеканалу 1+1 заявив народний депутат фракції "СН", голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ми побачимо, у результаті карантину вихідного дня, що у нас приблизно на тиждень буде триматися рівень 7-8 тисяч на добу, значить, це було не погано, 7-8 тисяч - це менше госпіталізацій, це дасть можливість відпочити лікарям і підготувати більше ліжок", - сказав нардеп.

Радуцький підкреслив, що Україні досі вдавалося уникнути "колапсу медичної системи, яка означає колапс економіки".

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"Колись ми говорили, що буде 5 тис. хворих на добу, і буде колапс, потім ми говорили, що колапс буде коли буде 9 тисяч, сьогодні ми маємо 11 тисяч, нам дуже важко, але колапсу немає і лікарі не виконують протоколу медичного сортування, коли їм потрібно вибирати, кому допомагати, а кому не допомагати. Тобто колапс не настав", - сказав глава парламентського комітету.

Радуцький додав, що карантин вихідного дня дозволить "виграти час, перезавантажити ліжка і дати відпочити лікарям".

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Топ коментарі

  • Олександр Дніпро
    Цель карантина выходного дня - сократить количество заболевших COVID-19 в сутки до 7-8 тыс., - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 8218
  • Слава Украинец 64b6a399
    Один плюс есть, вас ещё больше будут не навидеть. И вертеть нах.
  • Igor Lyashenko 37b3b0fe
    Радуцький фільзкультурник за освітою тому він повний баран в медичних питаннях. Збільшення ПЛР тестів які дають позитивний тест пов'язано зі збільшенням кількості тестувань на добу і пов'язано з тим що ПЛР тест показує залишки коронавіруса до 70 діб після хвороби, тобто більшість цих ПЛР-позитивних вже давно перехворіли на коронавірус і зараз вже хворіють звичайним гриппом! Більш важлива статистика це смертність від коронавірусу, але й тут багато махінацій. Діагнози коронавірусу масово фальсифікуються щоб отримати надбавки для лікарів місцевих лікарень які ніби-то працюють з хворими на коронавірус. Радуцького потрібно виганяти з парламенту, він не орієнтується в медичних питаннях. А його клініка Борис залікувала до смерті дружину екс-міністра здоров'я Квіташвілі, що показує загаольний медичний рівень медиків в клініці Радуцького. Таких "фахівців" протрібно на гарматний постріл не підпускати до медицини!
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