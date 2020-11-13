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У Києві автомобіль влетів у зупинку: двоє загиблих, - поліція. ВІДЕО (оновлено)

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У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода між двома автомобілями, після чого одне з авто влетіло в зупинку громадського транспорту. Унаслідок аварії є жертви. Увага, новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним і людям зі слабкою психікою!

Інформацію про ДТП РБК-Україна підтвердили у Святошинському районному відділенні поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

У поліції повідомили, що кількість жертв наразі уточнюється.

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При цьому, як пише "Київ оперативний", унаслідок ДТП щонайменше одна жінка загинула, ще три людини постраждали.

Двоє людей загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в п'ятницю вранці в Святошинському районі Києва за участю автомобіля таксі, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Національній поліції.

"На Борщагівці таксі вилетіло на зупинку, двоє загиблих", - сказали в поліції.

У Києві автомобіль влетів у зупинку: двоє загиблих, - поліція 01

У Києві автомобіль влетів у зупинку: двоє загиблих, - поліція 02

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Топ коментарі

  • Gal
    Скільки жертв ще має бути. щоб місця скупчення пішоходів, а це зупинки і переходи, огороджували відбійниками і захисними бар`єрами? хіба ж то так складно і дорого, блін? Хоча б там, де інтенсивний рух і висока ймовірність таких ДТП.
  • Кардан_вал
    Це вже якась довбана закономірність... На вулиці збивають, на зупинках збивають, жесть повна.
  • Андрій Васильович
    непонял, это водитель машины после дтп еще и быкует против полицейских, не понимая за что его задерживают?
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