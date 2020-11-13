У Києві автомобіль влетів у зупинку: двоє загиблих, - поліція. ВІДЕО (оновлено)

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода між двома автомобілями, після чого одне з авто влетіло в зупинку громадського транспорту. Унаслідок аварії є жертви. Увага, новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним і людям зі слабкою психікою!