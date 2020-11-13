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Геращенко про смертельну ДТП в Києві: За попередніми даними, водій перепрацював за кермом і просто заснув. ВIДЕО камер спостереження

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Сьогодні приблизно о 8:00 ранку автомобіль зі знаками служби таксі Uber, водій якого не впорався з керуванням, в'їхав на зупинку громадського транспорту і збив трьох пішоходів, двоє з яких померли від травм.

Про це на своїй сторінці в Facebook, написав заступник голови МВС Антон Геращенко.

Як зазначив Геращенко, за попередніми даними, це стало результатом того, що водій у гонитві за заробітком перепрацював за кермом і просто заснув.

"В Україні десятиліттями блокується ухвалення Закону, що регулює роботу ринку послуг таксі. Закону, який, зокрема, встановлював би норми часу роботи водія комерційного автотранспорту і жорстку заборону на перепрацювання за кермом", - написав Геращенко.

"Шановні народні депутати від усіх фракцій і депутатських груп, давайте у Вашому скликанні ухвалимо такий Закон і запровадимо жорсткий контроль за часом роботи водіїв як таксі, так і автобусів, так і вантажного і спеціального автотранспорту.

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Інакше на місці двох загиблих сьогодні вранці переходів може бути будь-хто інший - Ваш близький або рідна людина", - додав заступник голови МВС.

Геращенко про смертельну ДТП в Києві: За попередніми даними, водій перепрацював за кермом і просто заснув 01

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Топ коментарі

  • Igor Lyashenko 37b3b0fe
    Геращенко бреше, водій не спав, а свідомо та небезпечно маневрував на швидкості і хотів проїхати по правому ряду, але там зупинився автомобіль на зупинці, в порушення ПДР і сталась жахлива трагедія. Тому це випадок потрібно розглядати як терористичний акт! А Убер потрібно примусити заплатити мільйони доларів постраждалим і заборонити працювати в Україні, за те що вони наймають на роботу системних порушників ПДР, які постійно створюють катастрофічні ситуації на дорозі!
  • Atman 9af553dd
    людей шкода...
  • Виктор Паплинский
    Между счастливой спокойной жизнью и полной задницей, порой, доли секунды.... Сочувствую всем участникам... Больно за всех...
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