Геращенко про смертельну ДТП в Києві: За попередніми даними, водій перепрацював за кермом і просто заснув. ВIДЕО камер спостереження
Про це на своїй сторінці в Facebook, написав заступник голови МВС Антон Геращенко.
Як зазначив Геращенко, за попередніми даними, це стало результатом того, що водій у гонитві за заробітком перепрацював за кермом і просто заснув.
"В Україні десятиліттями блокується ухвалення Закону, що регулює роботу ринку послуг таксі. Закону, який, зокрема, встановлював би норми часу роботи водія комерційного автотранспорту і жорстку заборону на перепрацювання за кермом", - написав Геращенко.
"Шановні народні депутати від усіх фракцій і депутатських груп, давайте у Вашому скликанні ухвалимо такий Закон і запровадимо жорсткий контроль за часом роботи водіїв як таксі, так і автобусів, так і вантажного і спеціального автотранспорту.
Інакше на місці двох загиблих сьогодні вранці переходів може бути будь-хто інший - Ваш близький або рідна людина", - додав заступник голови МВС.