Тернопіль не запроваджуватиме карантин вихідного дня, - мер Надал. ВIДЕО
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Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що карантину вихідного дня в місті не буде. За його словами, ці обмеження знищать економіку міста.
Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що провів консультації з експертами.
"Чому ці обмеження не запроваджуватимуться? По-перше, це, на думку медиків, не вплине суттєво на зменшення заражених. Такі обмеження просто знищать економіку міста", - заявив він.