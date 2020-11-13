Тернопіль не запроваджуватиме карантин вихідного дня, - мер Надал. ВIДЕО

Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що карантину вихідного дня в місті не буде. За його словами, ці обмеження знищать економіку міста.

Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Він зазначив, що провів консультації з експертами.

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"Чому ці обмеження не запроваджуватимуться? По-перше, це, на думку медиків, не вплине суттєво на зменшення заражених. Такі обмеження просто знищать економіку міста", - заявив він.