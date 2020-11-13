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Тернопіль не запроваджуватиме карантин вихідного дня, - мер Надал. ВIДЕО

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Міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що карантину вихідного дня в місті не буде. За його словами, ці обмеження знищать економіку міста.

Про це він заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що провів консультації з експертами.

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"Чому ці обмеження не запроваджуватимуться? По-перше, це, на думку медиків, не вплине суттєво на зменшення заражених. Такі обмеження просто знищать економіку міста", - заявив він.

Топ коментарі

  • Володимир Романчук 2cb97d75
    Скоро Зєлю прямим текстом будуть посилати...Мало того - це стане признаком доброго тону і ознакою вихованості і патріотизму...
  • Apofis GC 05e1060c
    еще один мер послал клованов
  • Super Gut
    преЗЕрвативы 9 мес грабили короновирусный фонд и нихера не делали для предотвращения распространения короны, а теперь когда настала жопа с короновирусом, они решили переложить ответственность на мелких предпринимателей, которые и так еле сводят концы с концами. Поэтому зеленый дурантин - нахер. Как и нахер зеленых долбоящеров
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