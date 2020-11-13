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"Не пробачимо": під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в пам'ять про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 13 листопада, в Києві біля посольства Республіки Білорусь провели акцію в пам'ять про побитого до смерті за біло-червоно-білий прапор жителя Мінська Романа Бондаренка.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Жителі Києва несуть квіти і свічки до посольства РБ в Києві, щоб вшанувати пам'ять побитого до смерті за біло-червоно-білий прапор жителя Мінська Романа Бондаренка.

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Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 01
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 02
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 03
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 04
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 05
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 06
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 07
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 08
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 09
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 10
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 11
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 12
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 13
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 14
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 15
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 16
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 17
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 18
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 19
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 20
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 21
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 22
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 23
Не пробачимо: під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в память про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор 24

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Топ коментарі

  • Дмитрий Шкицкий
    Белорусы, опять перевернем эту страницу?

    В Америке после смерти одного чернокожего парня, который шел с фальшивыми деньгами и был с уголовным прошлым - вышла вся страна , а в Беларуси...
  • БОРЯ ВАВКИН
    Когда поймаете усатого ГЛАВНОЕ сразу не убивайте!
  • Агамемнон
    Вся мусорня должна уже быть давно развешана по центральным улицам Минска вверх ногами... Но у белорусов особый путь. Им нравится получать дубинкой звездюлей.
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