"Не пробачимо": під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в пам'ять про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Сьогодні, 13 листопада, в Києві біля посольства Республіки Білорусь провели акцію в пам'ять про побитого до смерті за біло-червоно-білий прапор жителя Мінська Романа Бондаренка.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Жителі Києва несуть квіти і свічки до посольства РБ в Києві, щоб вшанувати пам'ять побитого до смерті за біло-червоно-білий прапор жителя Мінська Романа Бондаренка.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ