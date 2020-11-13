Обставини вбивства мінчанина Бондаренка в Білорусі: відео камер не підтверджує версію МВС. ВIДЕО

У Білорусі відбувається народне розслідування вбивства Романа Бондаренка, оскільки відео з камер відеоспостереження та документи, розкриті медиками, не підтверджують версії МВС і Слідкому РБ.

Ось що до цього моменту відомо про вбивство Бондаренка, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Village Беларусь.

Як смерть Романа подає влада Білорусі

МВС прокоментувало інцидент вчора, о 12:49, коли Роман Бондаренко ще був живий, але перебував у лікарні у важкому стані (жирним і цифрами виділено факти, в яких є нестиковки).

Слідчий комітет РБ опублікував свій коментар сьогодні, вже після смерті Романа:

Провладні білоруські ЗМІ про смерть Романа в основному промовчали, а ті, що не промовчали, висловилися цинічно.

Що видно на записах із камер відеоспостереження

Сьогодні в незалежних ЗМІ і телеграм-каналах з'явилися три відеозаписи, зроблені з різних ракурсів у різний час. Вони ставлять під сумнів версії СК і МВС.

ВІДЕО 1 з камери відеоспостереження. Знято о 22:15 - 22:19. На цьому відео видно момент бійки: спочатку група чоловіків стоїть біля стіни зі стрічками, навколо збираються інші люди, о 22:17 (2:20 на відео) видно, як якийсь чоловік, імовірно Роман Бондаренко, ПОЧИНАЄ задкувати ВІД ГРУПИ ЧОЛОВІКІВ У цивільному одязі біля стіни зі стрічками, а вони на нього нападають. О 22:17 але наприкінці 17-ї хвилини в кадрі з'являються ЧОТИРИ ОСОБИ, теж у цивільному, які біжать з вулиці до площі. Кілька секунд вони спостерігають, як Романа б'ють, а потім виносять ЙОГО З МАЙДАНЧИКА РАЗОМ ІЗ ДЕЯКИМИ З ТИХ, ЯКІ його били. Відео обривається о 22:18:59. Романа несуть 3 людини в темному, ще один у спортивному їх супроводжує.

ВІДЕО 2 з іншої камери відеоспостереження, зняте о 22:17 "площа Змін" - справа. На цьому відео видно, як СВІТЛИЙ БУС проїжджає повз "площу Змін" о 22:18 (0:30 на відео), о 22:18 і 56 секунд люди в штатському - три особи і один супроводжуючий - виносять Романа Бондаренка в бік дороги, якою їхав бус. Через кілька секунд він повертається, під'їжджає до групи людей із Романом. Романа заносять в бус, один з людей, які його несли, теж заходить в бус, решта повертається в бік "площі Змін". Бус від'їжджає на кілька метрів і зупиняється. Відео закінчується о 22:21.

Ще одне відео - ВІДЕО 3 - було опубліковано в телеграм-каналі Мотолька. На ньому зафіксовано момент приїзду до "площі Змін" міліції на автомобілях з розпізнавальними знаками. Судячи з часу на камері відеоспостереження, це сталося о 22:30, через 10 хвилин після того як Романа затримали і закинули в бус. Таку ж інформацію повідомили очевидці Антону Мотольку:

"Антоне, я була на ПП під час затримання Роми, міліція приїхала через 10 хвилин після того, як його затягли в бус. Я розмовляла з одним із них. У нього по рації запитали, чи є бійка зараз, він сказав, що ні. Я сказала йому, що 10 хвилин тому били людину, на що він відповів "зараз же не б'ють? значить і ми не потрібні" і вони дружно поїхали. Вони (наряд) навіть не застали Рому на площі!"

"Останнє повідомлення від жінки вірне. Ситуацію не застав, виглянув у вікно коли вже закінчилася бійка. Козелок (білий) приїхав хвилин через 10. Ще хвилин через 5 прийшли 3 мент, в повній екіпіровці, в шоломах. Тіхарь їм щось сказав, вони розвернулися і пішли. Біля будинку стояло кілька жінок, вони поговорили з ними хвилину. Менти нічого не бачили і не робили"

Дивіться також: "Не пробачимо": під посольством Білорусі в Києві відбулася акція в пам'ять про мінчанина Бондаренка, якого до смерті побили за біло-червоно-білий прапор. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що не так з версією МВС і СК

За версією МВС, повідомлення в міліцію надійшло БЛИЗЬКО 22.30. Це не збігається з часом на камерах відеоспостереження. Згідно з часом на камерах, БІЙКА ЗАКІНЧИЛАСЬ ПРИБЛИЗНО о 22:18, До 22:30 РОМАН ВЖЕ БУВ 10 ХВИЛИН ЯК КИМОСЬ ЗАТРИМАНИЙ і перенесений в БУС.

МВС повідомляє, що "співробітники міліції, які прибули на місце події виявили 31-річного громадянина з тілесними ушкодженнями". НА ВІДЕО НЕ БУЛО ЖОДНОГО ПРАЦІВНИКА МІЛІЦІЇ У ФОРМІ, хоча не виключено, що люди в штатському, які прийшли з вулиці на майданчик у момент бійки, були співробітниками міліції. Очевидці і відео свідчать, що співробітники з розпізнавальними знаками прибули вже після затримання Романа.

МВС називає людей, які знімали стрічки і били Романа "НЕБАЙДУЖИМИ ГРОМАДЯНАМИ". Однак на відео видно, що "небайдужі громадяни" зовні мали вигляд ЛЮДЕЙ У ЦИВІЛЬНОМУ, крім того, як мінімум один із учасників бійки супроводжував людей, які відносили Романа в бус, а потім із деякими з них повернувся на "площу Змін".

Слідчий комітет стверджує, що АГРЕСИВНО НАЛАШТОВАНІ БУЛИ МІСЦЕВІ ЖИТЕЛІ, а не люди, що знімали стрічки. На відео немає звуку, можливо, місцеві жителі виявляли агресію словесно. Однак очевидно, що ФІЗИЧНО НАПАДАТИ НА РОМАНА ПОЧАЛИ ЛЮДИ, ЯКІ ЗНІМАЛИ СТРІЧКИ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна засуджує вбивство мінчанина Бондаренка в Білорусі, - МЗС

СК повторює версію МВС про те, що прибулі на місце співробітники міліції виявили "чоловіка з тілесними ушкодженнями" і додає, що Роман був з "ОЗНАКАМИ АЛКОГОЛЬНОГО СП'ЯНІННЯ". Це брехня. РОМАН НЕ БУВ П'ЯНИЙ, це доводять результати медичної експертизи.

МВС у своїй версії подій опускає той момент, що з "площі Змін" Романа повезли в РУВД і протримали там від 1,5 до 2 годин. За словами медиків, які передала сестра Романа, це зволікання КОШТУВАЛО ЇЇ БРАТОВІ ЖИТТЯ:

"Сьогодні в лікарні консиліум, приїхав якийсь професор. Кажуть, якби раніше привезли в лікарню, то були б якісь шанси, а тепер шансів мало зовсім. Лікарі кажуть, що його дуже пізно доставили. Зараз Роман у комі", - розповіла сестра Романа "Нашій Ниві" вчора ще до його смерті.

Однак рідні Романа ПІДОЗРЮЮТЬ, ЩО ХЛОПЦЯ БИЛИ НЕ ТІЛЬКИ НА "ПЛОЩІ ЗМІН". У коментарі "Нашій Ниві" сестра Романа сказала: "Свідки сказали його мамі, що Романа закинули в бус, потім бус дуже сильно трясло - може, його били? Потім його відвезли в РУВД. Рома був у загальмованому стані, його почало нудити. Але чомусь в РУВД він провів аж 2 години".