Вантажівку з контрабандною червоною ікрою з РФ затримали біля кордону на Сумщині, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Сумській області прикордонники затримали автомобіль, який віз вантаж контрабандної червоної ікри з території РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Спільний наряд виявив автомобіль без номерних знаків, який незаконно перетнув кордон із Росії. Під час спроби затримання транспортного засобу він почав небезпечно маневрувати, внаслідок чого застряг на бездоріжжі. Водій вискочив із кабіни і побіг назад на територію Росії", - сказано в повідомленні.

У кузові автомобіля правоохоронці виявили 11 контейнерів із червоною ікрою. Згідно з етикетками на коробках - це ікра горбуші з Камчатки. Загальна вага товару становила 275 кг.





"Зараз автомобіль разом із вантажем делікатесу, вартість якого може сягати близько 1 млн грн, доставлено до прикордонного підрозділу. Товар встановленим порядком буде передано працівникам фіскальної служби. Тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності", - повідомили в ДПСУ.