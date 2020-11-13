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Вантажівку з контрабандною червоною ікрою з РФ затримали біля кордону на Сумщині, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Сумській області прикордонники затримали автомобіль, який віз вантаж контрабандної червоної ікри з території РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Спільний наряд виявив автомобіль без номерних знаків, який незаконно перетнув кордон із Росії. Під час спроби затримання транспортного засобу він почав небезпечно маневрувати, внаслідок чого застряг на бездоріжжі. Водій вискочив із кабіни і побіг назад на територію Росії", - сказано в повідомленні.

У кузові автомобіля правоохоронці виявили 11 контейнерів із червоною ікрою. Згідно з етикетками на коробках - це ікра горбуші з Камчатки. Загальна вага товару становила 275 кг.

Вантажівку з контрабандною червоною ікрою з РФ затримали біля кордону на Сумщині, - Держприкордонслужба 01
Вантажівку з контрабандною червоною ікрою з РФ затримали біля кордону на Сумщині, - Держприкордонслужба 02

"Зараз автомобіль разом із вантажем делікатесу, вартість якого може сягати близько 1 млн грн, доставлено до прикордонного підрозділу. Товар встановленим порядком буде передано працівникам фіскальної служби. Тривають заходи зі встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності", - повідомили в ДПСУ.

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Топ коментарі

  • Alexey Timofeev 74274071
    на фронт її до захисників України, а не ментам жирожопим
  • Aleksandr Ermak
    это перехватили передачу из кремля зэле и ермаку в феофанию
  • Слава Шустрий
    Ви увагу звернули на текст : "Товар установленным порядком будет передан работникам фискальной службы. " Виходить податківцям нашим ікорку привезли а ви тут нервуєте )))
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