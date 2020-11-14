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Підприємці в Чернівцях перекрили дорогу: протестують проти карантину вихідного дня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Чернівцях понад 300 підприємців комунального підприємства "Калинівський ринок" перекрили рух транспорту на вулиці Старожучківський шлях, вимагаючи у влади скасувати "карантин вихідного дня".

Сьогодні о 9:00 група підприємців зібралась на ринку, щоб обговорити проблеми, які у них виникли у зв’язку із запровадженням нових карантинних обмежень, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Як повідомив підприємець Василь Шкробанець, через "карантин вихідного дня" тисячі підприємців та працівників Калинівського ринку залишаються без роботи та заробітку.

"Тому ми вирішили сьогодні зібратися, щоб звернути увагу влади до наших проблем", – наголосив він.

Приблизно 300 людей вийшли на перекриття вулиці поблизу Калинівського ринку. Вони безперервно ходять  пішохідним переходом, не пропускаючи жоден транспортний засіб.

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Підприємці в Чернівцях перекрили дорогу: протестують проти карантину вихідного дня 01
Підприємці в Чернівцях перекрили дорогу: протестують проти карантину вихідного дня 02

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Да-да-да. Порассказывайте сказки. И посмотрите какой процент ВВП обеспечивает торговля и сфера услуг. И прежде всего они обеспечивают работой охрененную массу людей, платят налоги и другие соцвыплаты. А сейчас эта масса ломанулись массово в центры занятости садиться на шею государственным фондам. И очередь только на подачу документов уже в месяц! А вы рассказывайте сказки дальше.
  • Привет
    В трускавецкой аккадемии...
  • Утилизация ватников
    Повезло же Украине сразу две заразы подхватить: коронавирус и Зеленского.
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