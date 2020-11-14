Таксист Ломакін, що збив людей на зупинці в Києві, розплакався у суді: "Два життя. Все. Більше нічого не можу сказати. Я себе за це цькую". ВIДЕО

Водій таксі Дмитро Ломакін, який збив чотирьох людей (двох з них на смерть) на зупинці в Києві, заявив у суді, що хотів перелаштуватися на дорозі, але не побачив припаркований автомобіль. Ломакін плакав у залі суду і просив вибачення за скоєне. Разом з тим, ЗМІ знайшли в його акаунті в Instagram відео зі швидкою їздою і виконанням небезпечних маневрів "шахматка" на дорозі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Суд обрав запобіжний захід таксисту, який збив пішоходів на столичній зупинці. Він пояснив, що намагався перелаштуватися і не помітив припаркований автомобіль. pic.twitter.com/7jP7v5BGaV

— hromadske (@HromadskeUA) November 14, 2020

Під час засідання підозрюваний почав плакати й сказав, що всю ніч працював у таксі, а наркотиків не вживав. Також він додав, що перед аварією хотів перелаштуватися з четвертого ряду в другий, але не побачив автомобіль попереду.

"Які небезпечні маневри, я перелаштовувався. Я знаю, що я винний. Я нікуди не летів, я їхав 70-80 км", - додав він.

Захист просив для нього домашній арешт, а сам хлопець каже, що хоче надати фінансову підтримку родичам померлих.

"Що я можу сказати. Два життя. Все. Я більше нічого не можу сказати. Я себе за це цькую. За два життя. Така ситуація сталася, розумієте. Я не бачив, що за цією машиною стояв припаркований автомобіль біля зупинки. Я побачив вже в останній момент. На відео видно, що їхав автомобіль поруч, я хотів його об'їхати, але не переконався в безпеці маневру і здійснив наїзд на пішохода. Я перелаштовувався. Я їхав в четвертому ряду. З четвертого ряду перебудовувався в третій. У третьому ряду була перешкода, також як і в другому, - автомобіль їхав зі значною (швидкістю. - Ред.). Коли я вже перелаштовувався в другий ряд, побачив цей автомобіль, я хотів заїхати за нього.І в останній момент відкрився огляд, я вже побачив автомобіль, що стояв. І вже не встиг прийняти ніяких дій. Я готовий все компенсувати. Це 100%. Я все сплачу, все компенсую. Всім, хто постраждав, родичам загиблих", - цитує Ломакіна Громадське.

Видання зазначає, що за частки секунд до інциденту на зупинці припаркувался автомобіль, який забирав пасажирку. Парковка біля зупинки теж є порушенням.

Під час засідання стало відомо, що батьків у хлопця немає, він прописаний у тітки.

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За даними прокуратури, 23-річний таксист уже притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, - п'ять разів протягом року. Зокрема, за неправильну парковку, проїзд на заборонний знак і перевищення швидкості.

До суду приїхала його бабуся Ніна і тітка Ольга. Остання готова була взяти його до себе на час домашнього арешту. Бабуся розповіла, що мама Дмитра померла, батько був наркоманом, тому його позбавили батьківських прав. Дмитро проживав в інтернаті, працював в кафе і на спиртзаводі. Потім закінчив коледж і влаштувався таксистом. У момент аварії він повертався з нічної зміни віддавати машину і тому, дійсно, був втомлений.

Разом з тим, "Київ оперативний" опублікував підбірку роликів 23-річного водія, які він викладав в інстаграм. Ломакін не раз хвалився швидкою їздою і виконанням небезпечних маневрів "шахматка" на дорозі. Одне з таких відео Ломакіна прокоментували наступним чином: "Зупинися, поки зупинка не буде останньою".

Як повідомлялося, водій служби таксі, керуючи автомобілем "Hyundai", не впорався з керуванням, вилетів за межі дорожнього полотна і в'їхав у зупинку громадського транспорту, на якій були люди. В результаті ДТП постраждали чотири людини. Двоє з них загинули, ще двоє мають травми різного ступеня тяжкості. Водія таксі затримали. 14 жовтня суд заарештував на два місяці водія таксі, який збив людей на зупинці.