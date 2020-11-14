Кадри з COVID-лікарні в Харкові: "Третій за сьогодні. Починають вірити ті люди, які ховають своїх родичів". ВIДЕО
Про це йдеться у короткому ролику "Суспільного", передає Цензор.НЕТ.
"З машини швидкої допомоги в приймальне відділення більшість пацієнтів обласної інфекційної лікарні перевозять на візках - тепер лікарня приймає переважно людей у важкому стані. У дворі медустанови гуркочуть колеса каталки - в чорних мішках перевозять померлих", - описує видання те, що відбувається в харківській COVID-лікарні .
Попри підвищену загрозу інфікування, медикам доводиться перевозити хворих на візках.
Крім того, збільшилась кількість летальних випадків: лікарі змушені перевозити тіла померлих через двір лікарні в морг на візках і в чорних мішках.
"Третій за сьогодні", - коментує кількість померлих працівник лікарні. Чоловік зауважує, що в існування вірусу люди починають вірити тільки тоді, коли самі з ним стикаються.
"Починають вірити ті люди, які ховають своїх родичів. Доки не переконаються самі в цьому, то не повірять. Я дідуся поховав свого. Хлопців попросив - вони вивезли, бо родичі не можуть вивозити. Скажіть людям, нехай бережуться, щоб такого не було", - порадив медик.