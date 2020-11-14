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Кадри з COVID-лікарні в Харкові: "Третій за сьогодні. Починають вірити ті люди, які ховають своїх родичів". ВIДЕО

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Медики кажуть, що люди починаються вірити в існування загрози лише після того, як самі зіткнуться із вірусом.

Про це йдеться у короткому ролику "Суспільного", передає Цензор.НЕТ.

"З машини швидкої допомоги в приймальне відділення більшість пацієнтів обласної інфекційної лікарні перевозять на візках - тепер лікарня приймає переважно людей у ​​важкому стані. У дворі медустанови гуркочуть колеса каталки - в чорних мішках перевозять померлих", - описує видання те, що відбувається в харківській COVID-лікарні .

Попри підвищену загрозу інфікування, медикам доводиться перевозити хворих на візках.

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Крім того, збільшилась кількість летальних випадків: лікарі змушені перевозити тіла померлих через двір лікарні в морг на візках і в чорних мішках.

"Третій за сьогодні", - коментує кількість померлих працівник лікарні. Чоловік зауважує, що в існування вірусу люди починають вірити тільки тоді, коли самі з ним стикаються.

"Починають вірити ті люди, які ховають своїх родичів. Доки не переконаються самі в цьому, то не повірять. Я дідуся поховав свого. Хлопців попросив - вони вивезли, бо родичі не можуть вивозити. Скажіть людям, нехай бережуться, щоб такого не було", - порадив медик.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Зато Гепа лечится в Германии . А харьковчане продолжают за него голосовать , пипец

    У нас в Словакии было всобщее тестирование и министр здравоохранения лично брал тесты на одном из пунктов . А Степанов только из кабинетов вещает
    Кадры из COVID-больницы в Харькове: "Третий за сегодня. Начинают верить те люди, которые хоронят своего родственника" - Цензор.НЕТ 2952
  • Гыг с Вами
    та видать фотка из израиля,ну когда после выстрела в спину лежал Кадри з COVID-лікарні в Харкові: "Третій за сьогодні. Починають вірити ті люди, які ховають своїх родичів" - Цензор.НЕТ 3558
  • Dmitriy k 4cbe13b9
    Зебіли, якщо вам не вистачить місць у лікарнях, не приїде швидка, не нададуть апарат з киснем, то просто подивіться вдома вечірній квартал, хоч посмієтеся.
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