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Прикордонники знайшли в лісі на Луганщині кулемет. ВIДЕО

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Поруч із кордоном із РФ і лінією розмежування з окупованими територіями прикордонники виявили предмет, схожий на танковий кулемет.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"Сталося це на ділянці, де поруч і кордон із РФ, і лінія розмежування з тимчасово окупованою частиною Луганської області. Предмет, схожий на кулемет Владімірова калібру 14,5 мм, танковий прикордонний наряд виявив у лісі поблизу залізничної станції "Ільєнко", - сказано в повідомленні.

Предмет вилучили співробітники Нацполіції. Його відправили на експертизу, яка має встановити, чи дійсно це танковий кулемет.

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Топ коментарі

  • Sav UA
    Предмет, похожий на 14.5 мм крупнокалиберный пулемет Владимирова

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    Ні це дишло від возу. Пограничники нашли в лесу на Луганщине пулемет - Цензор.НЕТ 6528
  • Старый Столяр
    Девчата в озере купались
    Предмет резиновый нашли
    Произвели его анализ
    И даже в школу не пошли...
  • Конотопець Виталий
    Мальчик в лесу нашел пулемет - больше в деревне никто не живет.
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