Українців затримали в Іспанії за незаконну торгівлю російським важким озброєнням і відмивання грошей. ВIДЕО

Поліція Іспанії затримала 7 осіб, серед яких, зокрема, громадяни України. За версією слідства, вони незаконно постачали сторонам конфліктів на Близькому Сході та в Північній Африці важке озброєння, зокрема танки. Отримані гроші відмивали і переказували на рахунки у Швейцарії та Великій Британії.

Про це повідомляє Європол, інформує Цензор.НЕТ. Скільки саме українців опинилися за ґратами, Європол не уточнює.

"Злочинна мережа, у складі якої латвійці, іспанці та українці, незаконно перевозила російську зброю і вибухові речовини на комерційних суднах з України здебільшого в зони конфліктів у Північній Африці і на Близькому Сході, щодо яких поширювалося міжнародне ембарго. Незаконні поставки були приховані на вантажному судні, що перевозило озброєння із законних джерел", - сказано в повідомленні Європолу.

У поліції зазначили, що злочинна група була добре розвиненою і діяла на міжнародному рівні. Зокрема, вона змогла організувати втечу капітана одного зі своїх суден із в'язниці в Греції.

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"Злочинна мережа розробила добре організовану схему відмивання грошей, яка дозволяла їм інвестувати свої злочинні доходи в легальний бізнес. ...Активи переводили на банківські рахунки в європейських країнах, переважно у Швейцарії і Великій Британії. Звідти злочинці переказували гроші в Іспанію і використовували їх під прикриттям законної комерційної діяльності", - зазначили в Європолі.

Поліцейські розслідували діяльність цього кримінального угрупування з 2018 року. У повідомленні сказано, що затримати злочинців вдалося завдяки розколу серед їхніх ватажків.

Під час спецоперації поліцейські обшукали 7 будинків у провінціях Аліканте, Валенсія і Барселона. Вилучили майно загальною вартістю близько 10 млн євро і заморозили понад 50 фінансових продуктів.

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