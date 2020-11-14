Новини Відео

Українців затримали в Іспанії за незаконну торгівлю російським важким озброєнням і відмивання грошей. ВIДЕО

22 54197
Поліція Іспанії затримала 7 осіб, серед яких, зокрема, громадяни України. За версією слідства, вони незаконно постачали сторонам конфліктів на Близькому Сході та в Північній Африці важке озброєння, зокрема танки. Отримані гроші відмивали і переказували на рахунки у Швейцарії та Великій Британії.

Про це повідомляє Європол, інформує Цензор.НЕТ. Скільки саме українців опинилися за ґратами, Європол не уточнює.

"Злочинна мережа, у складі якої латвійці, іспанці та українці, незаконно перевозила російську зброю і вибухові речовини на комерційних суднах з України  здебільшого в зони конфліктів у Північній Африці і на Близькому Сході, щодо яких поширювалося міжнародне ембарго. Незаконні поставки були приховані на вантажному судні, що перевозило озброєння із законних джерел", - сказано в повідомленні Європолу.

У поліції зазначили, що злочинна група була добре розвиненою і діяла на міжнародному рівні. Зокрема, вона змогла організувати втечу капітана одного зі своїх суден із в'язниці в Греції.

Дивіться також: Викрито транснаціональне угруповання торговців людьми, за одного громадянина України вони отримували до $3 тис., - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Злочинна мережа розробила добре організовану схему відмивання грошей, яка дозволяла їм інвестувати свої злочинні доходи в легальний бізнес. ...Активи переводили на банківські рахунки в європейських країнах, переважно у Швейцарії і Великій Британії. Звідти злочинці переказували гроші в Іспанію і використовували їх під прикриттям законної комерційної діяльності", - зазначили в Європолі.

Поліцейські розслідували діяльність цього кримінального угрупування з 2018 року. У повідомленні сказано, що затримати злочинців вдалося завдяки розколу серед їхніх ватажків.

Під час спецоперації поліцейські обшукали 7 будинків у провінціях Аліканте, Валенсія і Барселона. Вилучили майно загальною вартістю близько 10 млн євро і заморозили понад 50 фінансових продуктів.

Читайте також: Арсенал зброї, боєприпасів і вибухівки вилучили у психолога в Миколаєві

Топ коментарі

  • Анна Федонюк 75394ec3
    У ЛуганДонцев тоже Укр пасплрта!
  • Гыг с Вами
    как ты думаешь,кто из украинцев имел доступ к контрактам с россией,имел связи с владельцами судов,имел наработанную клиентскую базу?
    ну ясно же,шо это "крепкие хозяйственники",которые опять рвутся к власти
  • Sophia-Maria Duglass
    Вот, агентура фсб усиленно создаёт негативный образ украинца

    А СБУ в эту сторону не роет
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини