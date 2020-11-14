Сусіди вигнали безпритульних із кімнати в гуртожитку, яку для них купив пастор у Рівному. ВIДЕО
Про це повідомляє рівненський телеканал ITV, інформує Цензор.НЕТ.
Пастор церкви "Відвага" Сано Гукасян купив кімнату в гуртожитку спеціально, щоб дати дах над головою тим, хто змушений жити на вулиці.
"Якби я привіз брудних людей із вулиці буквально. Брудні, страшні, смердючі. Певною мірою розумію їх. Ну хоч помий. Але ці люди мають медичні картки, паспорти, права. І їхня проблема, що у них не вистачає пенсії знімати квартиру, і друге - не вистачає зарплати", - говорить пастор.
У 11-метровій кімнатці четверо чоловіків прожили менше тижня.
"Ми приготували вечерю, хотіли поїсти. Відкривають ще три людини і кажуть: "Якщо ви через 5 хвилин звідси не підете, ми застосуємо до вас силу". Я кажу: То що? Поліцію викликати?" А один каже: "Мені плювати, кого ти викличеш. Тобі сказали по-хорошому. То ми зібралися і пішли", - розповідає один із них про вигнання.
Тепер кімната порожня. Сусіди змінили замок у дверях і не збираються туди нікого пускати. Голова правління ОСББ "Дружне" Марія Конощук вважає, що і правда, і закон - на їхньому боці.
"Наразі пастор церкви не зареєстрував власність кімнати. Ми захищатимемо свої права. Якщо це піде інстанціями, і держава не стане... або наше правосуддя не стане на бік закону, то ми дійдемо до Європейського суду", - обіцяє Конощук.
Читайте також: Кандидат від СН Пруський забрав бруківку з двору в Чернівцях, бо за нього проголосувало мало людей, - ЗМІ
Документи в суд готує і пастор Гукасян. Він відстоюватиме право на те, щоб у купленій ним кімнаті жили ті, кого він хоче там поселити.