Сусіди вигнали безпритульних із кімнати в гуртожитку, яку для них купив пастор у Рівному. ВIДЕО

Пастор церкви "Відвага" Сано Гукасян купив у гуртожитку ОСББ "Дружне" кімнату, щоб поселити туди безпритульних. Але інші мешканці виявилися проти такого сусідства. Безхатьків вони вигнали, а в кімнаті замінили замки і нікого туди не пускають.

Про це повідомляє рівненський телеканал ITV, інформує Цензор.НЕТ.

Пастор церкви "Відвага" Сано Гукасян купив кімнату в гуртожитку спеціально, щоб дати дах над головою тим, хто змушений жити на вулиці.

"Якби я привіз брудних людей із вулиці буквально. Брудні, страшні, смердючі. Певною мірою розумію їх. Ну хоч помий. Але ці люди мають медичні картки, паспорти, права. І їхня проблема, що у них не вистачає пенсії знімати квартиру, і друге - не вистачає зарплати", - говорить пастор.

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У 11-метровій кімнатці четверо чоловіків прожили менше тижня.

"Ми приготували вечерю, хотіли поїсти. Відкривають ще три людини і кажуть: "Якщо ви через 5 хвилин звідси не підете, ми застосуємо до вас силу". Я кажу: То що? Поліцію викликати?" А один каже: "Мені плювати, кого ти викличеш. Тобі сказали по-хорошому. То ми зібралися і пішли", - розповідає один із них про вигнання.

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Тепер кімната порожня. Сусіди змінили замок у дверях і не збираються туди нікого пускати. Голова правління ОСББ "Дружне" Марія Конощук вважає, що і правда, і закон - на їхньому боці.

"Наразі пастор церкви не зареєстрував власність кімнати. Ми захищатимемо свої права. Якщо це піде інстанціями, і держава не стане... або наше правосуддя не стане на бік закону, то ми дійдемо до Європейського суду", - обіцяє Конощук.

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Документи в суд готує і пастор Гукасян. Він відстоюватиме право на те, щоб у купленій ним кімнаті жили ті, кого він хоче там поселити.