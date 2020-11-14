Азербайджанські солдати розстріляли колону вірменських добровольців під час боїв за Шушу 5-6 листопада. ВIДЕО
В мережі опубліковано відео з наслідками розстрілу азербайджанськими солдатами колони вірменських добровольців, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня почали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію. Бойові дії призвели до військових втрат з обох боків і численних жертв серед мирного населення.
9 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про підписання з президентами Росії та Азербайджану спільної заяви про припинення бойових дій у Нагірному Карабасі.
Згідно із заявою, Азербайджанська Республіка і Республіка Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах із Республікою Вірменія, розгортається миротворчий контингент.
Російські військові вже прибули до Вірменії. Згідно з оприлюдненим 12 листопада указом президента РФ Володимира Путіна, російські військові розміщуються в Нагірному Карабасі на п’ятирічний термін, окрім того, не рідше двох разів на рік має проводитися їхня ротація.