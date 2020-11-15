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Порожні стільці для політв'язнів: на Софійській площі в Києві відбувається акція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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На Софійській площі в Києві відбувається акція "Порожні стільці" на підтримку українських політв'язнів в Росії та окупованому Криму, а також полонених на окупованій частині Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє з місця подій кореспондент Цензор.НЕТ.

Організатори акції - PEN Ukraine і Центр громадянських свобод.

В акції беруть участь письменник Андрій Курков, актори Антоніна Хижняк, Олеся Жураковська та Ахтем Сеітаблаєв, музикант Олександр Сидоренко (Фоззі), журналісти Юрій Макаров та Вахтанг Кіпіані.

Організатори розмістили на Софійській площі 7 стільців, на кожному з яких прикріпили табличку з ім'ям одного з українців, що містяться у в'язницях ОРДЛО і РФ. Це Юрій Гордейчук, Олена Пех, Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Валерій Матюшенко, Денис Кащук, Осман Арифметов.

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Учасники акції розповідають історії політв'язнів, зачитують їхні вірші.

З кінця 1980-х в світі відзначається День ув'язненого письменника, також відомий як День порожніх стільців. Порожні стільці на правозахисних акціях цього дня символізують авторів, які не можуть бути з нами через укладення, переслідування, зникнення або вбивства.

У зв'язку з окупацією Криму і війною на сході України акція "Порожні стільці" в Україні вже кілька років присвячується не лише українським ув'язненим авторам, але і всім українським заручникам Кремля.

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Порожні стільці для політвязнів: на Софійській площі в Києві відбувається акція 01
Порожні стільці для політвязнів: на Софійській площі в Києві відбувається акція 02
Порожні стільці для політвязнів: на Софійській площі в Києві відбувається акція 03
Порожні стільці для політвязнів: на Софійській площі в Києві відбувається акція 04
Порожні стільці для політвязнів: на Софійській площі в Києві відбувається акція 05
Порожні стільці для політвязнів: на Софійській площі в Києві відбувається акція 06
Порожні стільці для політвязнів: на Софійській площі в Києві відбувається акція 07
Порожні стільці для політвязнів: на Софійській площі в Києві відбувається акція 08
Порожні стільці для політвязнів: на Софійській площі в Києві відбувається акція 09
Порожні стільці для політвязнів: на Софійській площі в Києві відбувається акція 10
Порожні стільці для політвязнів: на Софійській площі в Києві відбувається акція 11
Порожні стільці для політвязнів: на Софійській площі в Києві відбувається акція 12

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