Порожні стільці для політв'язнів: на Софійській площі в Києві відбувається акція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє з місця подій кореспондент Цензор.НЕТ.
Організатори акції - PEN Ukraine і Центр громадянських свобод.
В акції беруть участь письменник Андрій Курков, актори Антоніна Хижняк, Олеся Жураковська та Ахтем Сеітаблаєв, музикант Олександр Сидоренко (Фоззі), журналісти Юрій Макаров та Вахтанг Кіпіані.
Організатори розмістили на Софійській площі 7 стільців, на кожному з яких прикріпили табличку з ім'ям одного з українців, що містяться у в'язницях ОРДЛО і РФ. Це Юрій Гордейчук, Олена Пех, Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Валерій Матюшенко, Денис Кащук, Осман Арифметов.
Учасники акції розповідають історії політв'язнів, зачитують їхні вірші.
З кінця 1980-х в світі відзначається День ув'язненого письменника, також відомий як День порожніх стільців. Порожні стільці на правозахисних акціях цього дня символізують авторів, які не можуть бути з нами через укладення, переслідування, зникнення або вбивства.
У зв'язку з окупацією Криму і війною на сході України акція "Порожні стільці" в Україні вже кілька років присвячується не лише українським ув'язненим авторам, але і всім українським заручникам Кремля.