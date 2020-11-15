Виборець в Українці сфотографував бюлетень, порвав його і хотів кинути в скриньку. ВIДЕО
Про це повідомила спостерігачка громадянської мережі "Опора", передає Цензор.НЕТ.
За її даними, виборець сфотографував бюлетень, а коли спостерігачі на дільниці намагалися затримати юнака, порвав бюлетень та спробував вкинути його в скриньку для голосування, проте спостерігачі завадили йому це зробити.
На подію прийшов поліцейський, який чергував на дільниці, а відтак приїхала ще поліція.
Станом на 12.00, за інформацією "Опори", спроби фотографування виборцями бюлетенів зафіксовано на 1,53% дільниць.
В Українці (кількість виборців до 75 тис.) 15 листопада відбувається повторне голосування на виборах міського голови, оскільки за підсумками голосування 25 жовтня два кандидати отримали однакову кількість голосів.
Оксану Кирилюк (від партії "Слуга народу") і Олександра Туренка (від партії " Європейська солідарність ") підтримали по 1 233 виборці (по 17,4%).