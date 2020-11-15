"Шлях пацієнта": Степанов обіцяє розповісти про кожен етап свого лікування від COVID-19. ВIДЕО
Про це міністр заявив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Степанов сказав, що весь час дивився на пандемію COVID-19 із точки зору лікарів, а тепер збирається побачити її очима пацієнта.
"Я хочу пройти через свій COVID-19 як звичайний пацієнт. На власному досвіді оцінити шляхи пацієнта і протоколи лікування. Відразу фіксуватиму всі недоліки і проблемні питання, які виникатимуть, щоб разом із командою Міністерства охорони здоров'я дуже швидко знаходити шляхи їхнього вирішення", - сказав Степанов.
Міністр пообіцяв ділитися з підписниками в соцмережах своїм "шляхом пацієнта".
Він також подякував за підтримку всім, хто побажав йому одужання, і закликав українців носити маски, користуватися антисептиком, уникати скупчення людей і дотримуватися соціальної дистанції.
Нагадаємо, 14 листопада Максим Степанов повідомив, що отримав позитивний тест на COVID-19 і перебуватиме вдома на самоізоляції.