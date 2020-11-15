Українець намагався в баку автомобіля вивезти в Росію 11 кг наркотиків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У пункті пропуску "Гоптівка" на кордоні з РФ у Харківській області прикордонники виявили майже 11 кг сіро-зеленої речовини рослинного походження.
Про це повідомляє Держприкордонслужба України, інформує Цензор.НЕТ.
"Знайдене зілля, яке, найімовірніше, є наркотичною речовиною, було розфасовано в 28 літрових пластикових пляшок. Їх заховали в паливному баку автомобіля "Фольксваген" української реєстрації. Автомобілем до РФ прямував 50-річний українець", - сказано в повідомленні.
Чоловік помітно нервував і плутався у відповідях, тому прикордонники Харківського загону вирішили оглянути його машину і виявили речовину.
У діях водія вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 305 ККУ (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів, прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів).
Про те, що трапилося, повідомили поліції.