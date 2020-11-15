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Поліція закрила в столиці виставку котів. ВIДЕО

16 114149
Київська поліція закрила виставку котів, яку всупереч карантину вихідного дня влаштували у виставковому центрі на "Лівобережній".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Київ оперативний".

"Правоохоронці навідалися на виставку котів. Виставку закрили", - сказано в повідомленні.

Захід відбувався в Міжнародному виставковому центрі на станції метро "Лівобережна". Організатори в анонсі стверджували, що піклуються про здоров'я відвідувачів і забезпечують "павільйон виставки усіма  засобами захисту на період карантину відповідно до вимог".

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    не мы первые начали эту войну!.. пипец вам, людишки! Полиция закрыла в столице выставку котов - Цензор.НЕТ 9082
    Полиция закрыла в столице выставку котов - Цензор.НЕТ 4886
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Поліція закрила в столиці виставку котів - Цензор.НЕТ 5514

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  • Привет
    Скоты закрыли выставку котов..
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