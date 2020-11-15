Поліція закрила в столиці виставку котів. ВIДЕО
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Київська поліція закрила виставку котів, яку всупереч карантину вихідного дня влаштували у виставковому центрі на "Лівобережній".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Київ оперативний".
"Правоохоронці навідалися на виставку котів. Виставку закрили", - сказано в повідомленні.
Захід відбувався в Міжнародному виставковому центрі на станції метро "Лівобережна". Організатори в анонсі стверджували, що піклуються про здоров'я відвідувачів і забезпечують "павільйон виставки усіма засобами захисту на період карантину відповідно до вимог".