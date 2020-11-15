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Силовики жорстко затримують людей у мінському магазині. ВIДЕО

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У магазині на вулиці Черв’якова в Мінську вдень 15 листопада силовики били людей і жорстко затримували.

Відповідне відео надіслав читач TUT.BY, передає Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, в Білорусі на 15 листопада було заплановано протестний "Марш сильних" у пам'ять про активіста Романа Бондаренка, який помер після побоїв силовиків. Маршрут маршу - від народного меморіалу Олександру Тарайковскому, якого убили в перші дні протесту, (метро "Пушкінська") до Площі Змін, де був захоплений Бондаренко.

Станом на 18:00 кількість затриманих на акціях протесту в неділю в Білорусі становила понад 500 осіб.

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Топ коментарі

  • Виктор Барт
    В Киеве люди защищали Украину от рашисткой нечисти которая под видом правоохранительных органов пыталась з ааа хватить власть после этого сбежала на Россию беркут в пример, хватит все время врать и все извращать... В 2014 в Украине по факту сдох совок и рашисткая империя и это факт...
  • Папєрєднік
    Там все безнадійно, збоку стоять тупо спостерігають, замість того щоб взяти пляшку та розбити об голову омонівцю.
  • Софія Гетьман
    Треба людям бити омонрвців.. приходити до них до дому і там проводити виховну роботу.
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