Силовики жорстко затримують людей у мінському магазині. ВIДЕО
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У магазині на вулиці Черв’якова в Мінську вдень 15 листопада силовики били людей і жорстко затримували.
Відповідне відео надіслав читач TUT.BY, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, в Білорусі на 15 листопада було заплановано протестний "Марш сильних" у пам'ять про активіста Романа Бондаренка, який помер після побоїв силовиків. Маршрут маршу - від народного меморіалу Олександру Тарайковскому, якого убили в перші дні протесту, (метро "Пушкінська") до Площі Змін, де був захоплений Бондаренко.
Станом на 18:00 кількість затриманих на акціях протесту в неділю в Білорусі становила понад 500 осіб.