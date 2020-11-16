NASA відправляє до МКС ракету SpaceX з астронавтами на борту. ВIДЕО
"Усі системи готові до сьогоднішнього запуску ... корабля Crew Dragon із чотирма астронавтами на борту о 19:27 за часом східного узбережжя", - цитує Цензор.НЕТ публікацію компанії у Twitter.
На першу годину ночі за Києвом усі астронавти - Шеннон Вокер, Віктор Гловер і Майкл Гопкінс, а також фахівець Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїчі Ногучі - вже на борту.
Вони приєднаються до екіпажу 64-ї експедиції МКС, до складу якої зараз входять астронавти NASA Катя Рубінс, Сергій Рижиков, а також Сергій Куд-Сверчков із російського Роскосмосу.
Це перша із шести запланованих експлуатаційних місій космічного корабля Crew-1.
За інформацією Голосу Америки, НАСА вперше запускає в космос ракету, яка належить приватній компанії.
Передбачається, що політ до МКС триватиме 27 години. Спочатку запуск планувався на суботу, але був відкладений через пориви вітру, повідомили представники НАСА.
Нагадаємо, в серпні два американські астронавти повернулися на Землю після експедиції на МКС, вони приводнилися в Мексиканській затоці, перебуваючи всередині корабля Crew Dragon, розробленого компанією SpaceX.
Вони вирушили в космос у травні із Флориди. Це був перший запуск астронавтів НАСА з американської території з 2011 року і перший пілотований політ космічного корабля, створеного комерційною компанією.