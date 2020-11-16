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"Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат. ВIДЕО

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Засновник Kobryn Studio та екопроєкту "Задихаюся" Андрій Кобрин закликав українців підтримати на сайті президента його петицію про заходи для збереження українських Карпат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, щоб привернути увагу до екологічних проблем Карпат, Kobryn Studio створила спеціальний відеоролик.

"Стихійні лиха у Карпатах змусили усіх нас затамувати подих і з жахом спостерігати, як під воду ідуть цілі села, гинуть люди... Соціальні мережі буквально вибухАли від цих новин... Можна сказати, що це природні явища і нічого із цим не вдієш... Та таке природнє явище, як людська байдужість, нищить нас самих... Ще не пізно зробити висновки... Забруднення води, повітря і вирубка лісів підштовхують світ до екологічної катастрофи... Будемо вдячні всім небайдужим людям за поширення і лайки, щоб відео побачило побільше людей! Друзі, не забудьте проголосувати за петицію, яку ми написали до президента. Щоб її розглянули, потрібно зібрати більш ніж 25 000 голосів", - йдеться в описі до ролика.

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Топ коментарі

  • Galyna Tesla
    Напомните, что там Зе на стадионе о вырубке Карпатских лесов говорил?
  • Марина Март
    Та хіба тільки Карпати!!! Вирубують всі ліси, по ВСІЙ Україні!!! Куди не кинь оком, в лісах одні вирубки, безконтрольні, така біль!!! Якісь тварі, рубають гарні, молоді дерева! Старі, впавші - ніхто не прибирає! Волоцюги, браконьєри, руйнують ліси без будь-якого контролю. Нікому, ніякій владі, або так званим лісникам, нема ніякого діла. Все за відкупи, хабарі! Якби було насправді кримінальне покарання;!! Вони знищують наше майбутнє, наших дітей! Начебто це їх власність! Ненавиджу!!!
  • ALEX SUROVV
    Проснулись когда вся страна в пеньках осталась, Для начала запретите вывоз леса за бугор. Весь нормальный лес туда вывозят. Иначе все ето бесполезно. Как рубили так и будут рубить.
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