"Вирубка лісів, байдужість, безкарність штовхають світ до екокатастрофи", - активісти проєкту "Задихаюся" просять підтримати петицію про збереження українських Карпат. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, щоб привернути увагу до екологічних проблем Карпат, Kobryn Studio створила спеціальний відеоролик.
"Стихійні лиха у Карпатах змусили усіх нас затамувати подих і з жахом спостерігати, як під воду ідуть цілі села, гинуть люди... Соціальні мережі буквально вибухАли від цих новин... Можна сказати, що це природні явища і нічого із цим не вдієш... Та таке природнє явище, як людська байдужість, нищить нас самих... Ще не пізно зробити висновки... Забруднення води, повітря і вирубка лісів підштовхують світ до екологічної катастрофи... Будемо вдячні всім небайдужим людям за поширення і лайки, щоб відео побачило побільше людей! Друзі, не забудьте проголосувати за петицію, яку ми написали до президента. Щоб її розглянули, потрібно зібрати більш ніж 25 000 голосів", - йдеться в описі до ролика.