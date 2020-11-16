"Суддя першої інстанції заявила, що в Україні громадянська війна. Проросійський наратив. Ніби хтось написав і дав їй зачитати", - Марків. ВIДЕО

Одним із ключових чинників, який став причиною рішення засудити на термін 24 роки українського нацгвардійця Віталія Марківа, була впевненість італійської судді в тому, що в Україні триває громадянська війна, а не війна України з Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому сюжеті проєкту "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспресо".

"У суді було написано, що в Україні війни немає. В Україні громадянська війна - так написала суддя першої інстанції. Вони (присяжні. - Ред.) підтримували, що це українці воюють з українцями. Що це - братовбивча війна. Наратив був проросійським. Ніби хтось написав і дав їм зачитати", - розповідає Марків про суд, який відбувся в італійському місті Павія.

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Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.